Son Dakika Haberleri: Kayserisporlu yöneticiler ve futbolcular akşam yemeğinde buluştu
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Kayserisporlu yöneticiler ve futbolcular akşam yemeğinde buluştu

1 saat önce

Vali Şehmus Günaydın, İstikbal Mobilya Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, Boydak Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin, akşam yemeğinde futbolcularla bir araya geldi.

Kayserisporlu yöneticiler ve futbolcular akşam yemeğinde buluştu, System.String[]
Vali Şehmus Günaydın, İstikbal Mobilya Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, Boydak Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin, akşam yemeğinde futbolcularla bir araya geldi.

Kulüp tesislerindeki yemeğe Vali Şehmus Günaydın, İstikbal Mobilya Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, takımın ana sponsoru Boydak Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin, İstikbol Mobilya Kayserispor Yönetim Kurulu Üyeleri, Teknik Direktör Hikmet Karaman ve futbolcular katıldı. - KAYSERİ
Kayserispor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 08:49 Kaynak: İHA
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