Son Dakika Haberleri: Kayü Rektörü Karamustafa, Özvatan Belediye Başkanı Demir'i Ziyaret Etti

Kayü Rektörü Karamustafa, Özvatan Belediye Başkanı Demir'i Ziyaret Etti

1 saat önce

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir'e iade-i ziyarette bulundu.

Kayü Rektörü Karamustafa, Özvatan Belediye Başkanı Demir'i Ziyaret Etti, System.String[]
Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir'e iade-i ziyarette bulundu.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette Belediye Başkanı Halit Demir, Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa'ya, ilçeleri ve ilçelerinde yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Ayrıca ziyarette Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ile Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir, bölgesel kalkınma çerçevesinde, Kayseri Üniversitesi ile Özvatan Belediyesi'nin ilçede ortak yapabileceği projeler konusunda fikir alış verişinde bulundu.

Ziyaretin sonunda ise Belediye Başkanı Halit Demir ile Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, ilçeyi gezdi.

Rektör Karamustafa'nın Özvatan ilçesi ziyaretine, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Derviş Bostosun ile Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Şanlıoğlu da eşlik etti. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 01:49 Kaynak: İHA

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