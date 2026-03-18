Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesine bağlı Kılavuzlu Parkı önünde feci bir kaza meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, iki otomobilin çarpışması sonucu araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kaza yerine ulaşan itfaiye ekipleri, araçlarda sıkışan 4 yaralıyı bulundukları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Haber: Muhammet Özer
Son Dakika › Yaşam › Kaza değil resmen can pazarı! 4 kişi araçta sıkıştı - Son Dakika
