Son Dakika Haberleri: Kaza nedeniyle avrasya tüneli araç geçişine kapatıldı (1)
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Kaza nedeniyle avrasya tüneli araç geçişine kapatıldı (1)

1 saat önce

Anadolu yönünde meydana gelen kaza nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Kaza nedeniyle avrasya tüneli araç geçişine kapatıldı (1), System.String[]
AVRASYA Tüneli Avrupa- Anadolu yönünde meydana gelen kaza nedeniyle trafiğe kapatıldı. Tünelden araç geçişine izin verilmiyor. Kazaya itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Görüntü Dökümü:
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-Tünelin girişinden görüntüler


Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 02:58 Kaynak: DHA
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Kaza nedeniyle avrasya tüneli araç girişine kapatıldı (1)
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