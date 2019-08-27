Son Dakika Haberleri: Kaza nedeniyle avrasya tüneli araç geçişine kapatıldı
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Kaza nedeniyle avrasya tüneli araç geçişine kapatıldı

29 dakika önce

Anadolu yönünde meydana gelen kaza nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Kaza nedeniyle avrasya tüneli araç geçişine kapatıldı, System.String[]
AVRASYA  Tüneli,  Avrupa- Anadolu yönünde meydana gelen kaza nedeniyle trafiğe kapatıldı. Kazaya karışan araç tünelden çıkarıldıktan sonra trafik normal seyrine dönerken, sürücü kazayı yara almadan atlattı.
Kaza, saat 14.30 sıralarında Avrasya Tüneli'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Avrupa- Anadolu yönünde seyir halinde olan Azerbaycan plakalı otomobilin sürücüsü Haciyer Rouf Şüküroğlu henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek, tünel içinde kaza yaptı. Kaza nedeniyle tünel trafiğe kapatıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, kaza yapan araç ekiplerin çalışmasıyla tünelden çıkarıldı. Kaza yapan aracın yoldan çekilmesiyle tünel trafiğe açıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.


- İstanbul
Avrasya Tüneli, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 03:43 Kaynak: DHA
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Kaza nedeniyle avrasya tüneli araç girişine kapatıldı (1)
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