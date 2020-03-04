Kaza onları teğet geçti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaza onları teğet geçti - Son Dakika

Kaza onları teğet geçti

6 saat önce

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde traktörle bağlantısı ayrılan römork, yol kenarındaki otomobile çarparak durabildi.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde traktörle bağlantısı ayrılan römork, yol kenarındaki otomobile çarparak durabildi. Kaza sırasında cadde üzerinde yürüyen anne ve oğlu römorkun altında kalmaktan son anda kurtulurken, o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Sandıklı İlçesi Çakır Mahallesi Yalıncak Caddesi'nde meydana gelen kazada, caddede seyir halindeki traktör ile römorkunun bağlantısı bilinmeyen nedenle ayrıldı. Ayrılan römork, önce kaldırıma, ardından da park halindeki otomobile çarpıp, durdu. Bu sırada yolda yürüyen anne ve oğlu, römorkun altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kaza anı, saniye saniye çevredeki bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. Anne ve oğlu, römorkun geldiğini görünce hızla koşarak kaldırıma kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

(Ali Bayar/İHA)

Kaza onları teğet geçti

Sandıklı, Afyon, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 12:41 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Anne ve oğlunun römorkun altında kalmaktan saniyelerle kurtuluşunu güvenlik kamerası kaydetti
Bebeğinin ölümüne sebebiyet veren 19 yaşındaki anneye müebbet Annesi felç geçiren Cristiano Ronaldo'dan ilk açıklama: Şu anda durumu stabil Trump'ın en büyük rakibi Michael Bloomberg başkanlık yarışından çekildi

Son Dakika Haberleri
18:13 Ebegümecinin faydaları nelerdir? Ebegümeci çayı neye iyi gelir?
18:13 Elmanın faydaları nelerdir? Sarı, kırmızı ve ekşi elma faydaları
18:13 Fındığın faydaları nelerdir? Fındık neye iyi gelir
18:13 Karabaş otu faydaları nelerdir? Karabaş otu çayı neye iyi gelir?
18:13 İğdenin faydaları nelerdir? İğde neye iyi gelir?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2020 19:26:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kaza onları teğet geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]