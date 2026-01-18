Kaza sonrası savrulan otomobil 4 yaşındaki çocuğa çarptı

Gaziantep'te kavşakta çarpışan iki otomobilden biri savrularak 4 yaşındaki çocuğa çarptı. Ağır yaralanan çocuğun hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaza, Şehitkamil ilçesi Karacaahmet Mahallesi 20. caddede meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü öğrenilemeyen 27 ZA 073 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücüsü öğrenilemeyen 27 ALV 393 plakalı otomobile çarptı. Kaza sonrası savrulan 27 ALV 393 plakalı otomobil, yol kenarında annesiyle yürüyen 4 yaşındaki E.K.'ya çarparak altına aldı. Çocuk çevredeki vatandaşlar tarafından otomobilin altından çıkarıldı. Ağır yaralanan E.K., ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Çocuğun hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP