Kaza Sonucu Genç Hayatını Kaybetti

11.02.2026 15:00
BURSA'nın İznik ilçesinde TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan lise öğrencisi Elif Nisa Karahan (16), tedavi gördüğü hastanede 4 gün sonra yaşamını yitirdi.

BURSA'nın İznik ilçesinde TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan lise öğrencisi Elif Nisa Karahan (16), tedavi gördüğü hastanede 4 gün sonra yaşamını yitirdi. Karahan, Ankara'da okulunda düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Kaza 6 Şubat'ta saat 06.00 sıralarında İznik ilçesi Boyalıca Mahallesi'nde meydana geldi. U.K.'nin (41) kullandığı 06 DU 8342 plakalı otomobil ile S.M. (30) yönetimindeki 54 AJZ 079 plakalı TIR çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü U.K. ile araçtaki S.K. (48,), F.İ.K. (17,), Y.A.K. (6) ve Elif Nisa Karahan yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldıkları çevre hastanelerde tedaviye alındı.

Yoğun bakımda tedavisi süren Elif Nisa Karahan, dün, 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. OKULUNDA TÖREN DÜZENLENDİ

Cenazesi Ankara'ya gönderilen 10'uncu sınıf öğrencisi Elif Nisa için dün eğitim gördüğü Nallıhan ilçesindeki Şehit Hulki Beydili Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde tören düzenlendi. Elif Nisa Karahan, törenin ardından ailesinin ve arkadaşlarının gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Haber: Semih TÜRKER-Kamera: İZNİK (Bursa),

Kaynak: DHA

