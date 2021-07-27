Kaza yapıp kaçan sorumsuz sürücünün çarptığı 19 yaşındaki genç kurtarılamadı - Son Dakika

Kaza, dün gece saat 21.00 sıralarında Elmalı-Akçay Karayolu'nda meydana geldi. 19 yaşındaki Onur Yılmaz motosikletiyle seyir halindeyken, farları sönük olduğu iddia edilen traktörle çarpıştı. Kaza sonrası traktör sürücüsü olay yerinden kaçarken, ağır yaralı olan Yılmaz, ambulansla Elmalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTULAMADI

İlk tedavisi yapılan Yılmaz, daha sonra sevk edildiği Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Onur Yılmaz'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

"HAYALLERİ BÜYÜKTÜ"

Cenazeyi morgdan almaya gelen baba Nazmi Yılmaz, oldukça üzüntülü olduğu görüldü. Oğlunun Fen Lisesi Mezunu olduğunu ve en son üniversite sınavına girdiğini belirten Yılmaz, "Hayalleri büyüktü. En düşük ihtimalle makine mühendisi olmayı düşünüyordu" dedi.

TRAKTÖR SÜRÜCÜSÜ HALA KAYIP

Traktör sürücüsünün bulunmasını da isteyen Yılmaz, "Hiçbir ışığı olmadan yola çıkmış. Çocuğuma çarpmış, bilincini yitirmiş ve sürücü kaçmış. Traktör sürücüsünün bulunmasını istiyorum" ifadelerini kullandı. Yapılan otopsi sonrası babası ve yakınları tarafından alınan Onur Yılmaz'ın cenazesi, Elmalı ilçesinde toprağa verildi. Jandarma ekipleri ise kaza yerinden kaçan traktör sürücüsünün yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.