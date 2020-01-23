Kaza yerinde can pazarı - Son Dakika
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Kaza yerinde can pazarı

6 saat önce

Adıyaman'da otomobil ile çarpışan otobüs ters döndü, 3 kişinin yaralandığı kazada can pazarı yaşandı.

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Adıyaman'da otomobil ile çarpışan otobüs ters döndü, 3 kişinin yaralandığı kazada can pazarı yaşandı.


Kaza, Adıyaman Gölbaşı Karayolu 9. kilometresindeki Yarmakaya köyü yol ayrımında meydana geldi. Adıyaman istikametinden Gölbaşı istikametine giden Yaşar D. yönetimindeki 02 H 0013 plakalı şehir içi halk otobüsü ile aynı istikamette ilerleyen Ömer Caner A. yönetimindeki 34 UU 9786 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil ile çarpışan otobüs refüje çıkarak ters döndü. Kaza yerinde can pazarı yaşandı. Kaza yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler araçlarda bulunan kişileri çıkarttı. Kazada sürücüler ile Hacı Yusuf Erdoğan yaralandı.


Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 02:39 Kaynak: İHA
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