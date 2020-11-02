Kazada ağır yaralanan polis memuru hayatını kaybetti - Son Dakika

Köyceğiz Beyobası mahallesi mevkisinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan polis memuru Sadettin Kaplan tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Sadettin Kaplan, geçtiğimiz hafta Köyceğiz'de meydana gelen trafik kazasında yaralanmıştı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan Kaplan, hayatını kaybetti.

Polis memuru Kaplan için veda töreni

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden polis memuru Saadettin Kaplan için Ortaca'daki evinde ve Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde veda töreni düzenlendi. Saadettin Kaplan'ın cenazesi Muğla Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından Ortaca'daki evine getirildi. Evinin önünde yapılan törenin ardından Kaplan'ın cenazesi görev yaptığı Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü önüne getirildi. Kaplan için Emniyet Müdürlüğü binası önünde veda töreni düzenlendi. Törene, Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan, İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Lima, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı İlker Karaalp, Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli ile Kaplan'ın ailesi katıldı. Kaplan'ın cenazesi toprağa verilmek üzere Denizli'nin Acıpayam ilçesi Yukarı Gölcük Mahallesi'ne gönderildi. 50 yaşındaki polis memuru Kaplan evli ve 4 çocuk babasıydı.

Olay

Kaza, Beyobası mevkisinde 24 Ekim gece saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Beyhan A., idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu, şarampole devrildi. Kazada sürücü Beyhan A., ile araçta yolcu olarak bulunan Burcu G., ve polis memuru Sadettin Kaplan yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı. - MUĞLA