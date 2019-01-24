Son Dakika Haberleri: Kazada Ağır Yaralanan Şahıs Hayatını Kaybetti

Kazada Ağır Yaralanan Şahıs Hayatını Kaybetti

1 saat önce

Samsun'da yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı bir kişi tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Kazada Ağır Yaralanan Şahıs Hayatını Kaybetti, System.String[]
Samsun'da yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı bir kişi tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Çatalçam Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda 7 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaya olarak yolun karşısına geçmekte olan 46 yaşındaki Osman Gür'e otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan ve Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alınan Osman Gür, yapılan müdahalelere rağmen bu sabaha karşı hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 09:59 Kaynak: İHA

Atatürk Bulvarı, Osman Gür, Samsun, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Cem Özer, Setinde Kaza Geçirdiği Sinan Çetin'e Ateş Püskürdü: Onun Zorlamasıyla Ayağımı Kırdım Samsun'da Kız Çocuğunu Kaçırmaya Çalışan Kişi Gözaltına Alındı

Samsun'da Kız Çocuğunu Kaçırmaya Çalışan Kişiye Gözaltı TEM'de Feci Kaza! Otomobil Bariyerlere Ok Gibi Saplandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.1.2019 11:20:31. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kazada Ağır Yaralanan Şahıs Hayatını Kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]