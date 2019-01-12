Kazada Araçta Sıkışan Yaralı, Uzun Uğraşlar Sonucu Kurtarıldı
55 dakika önce
ANKARA'da aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.
ANKARA'da aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı. Araçta sıkışan yaralılardan biri, uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı.
Kaza, gece yarısı Çankaya
ilçesi Kavaklıdere
Mahallesi Atatürk Bulvarı
'nda meydana geldi. Mehmet Avcı
yönetimindeki 10 BM
589 plakalı otomobil, İsviçre
Büyükelçiliği'nin önünde kontrolden çıkıp, kaldırımdaki aydınlatma direğine çarptı. Yolun ortasına savrulan araçtaki 4 kişi yaralandı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilin arka koltuğunda sıkışan yaralılardan biri, itfaiye ve sağlık ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarılarak, hastaneye kaldırıldı. Avcı ve diğer 2 yaralıya ise olay yerinde, ambulansta müdahale edildi.
Kaza nedeniyle Atatürk Bulvarı'nda trafik akışı tek şeritten sağlandı. Kaza yapan araç ile devrilen aydınlatma direğinin kaldırılmasının ardından bulvardaki trafik, yaklaşık 1 saat sonra yeniden normale döndü.
- Ankara
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 08:43 Kaynak: DHA
Öğrencisinin Öldürdüğü Ceren Damar Şenel'in Adı Parka Verildi
TOKİ, 29 İlde 161 Arsayı Satışa Çıkardı
Köprüde Makas Atarken Kaza Yapan Trafik Magandasına 1002 TL Para Cezası Verildi
AK Partili Eski Vekilin Tabutunu Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Davutoğlu Birlikte Omuzladı