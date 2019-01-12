Son Dakika Haberleri: Kazada Araçta Sıkışan Yaralı, Uzun Uğraşlar Sonucu Kurtarıldı

Kazada Araçta Sıkışan Yaralı, Uzun Uğraşlar Sonucu Kurtarıldı

55 dakika önce

ANKARA'da aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Kazada Araçta Sıkışan Yaralı, Uzun Uğraşlar Sonucu Kurtarıldı, System.String[]
ANKARA'da aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı. Araçta sıkışan yaralılardan biri, uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı.

Kaza, gece yarısı Çankaya ilçesi  Kavaklıdere Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Mehmet Avcı yönetimindeki 10 BM 589 plakalı otomobil, İsviçre Büyükelçiliği'nin önünde kontrolden çıkıp, kaldırımdaki aydınlatma direğine çarptı. Yolun ortasına savrulan araçtaki 4 kişi yaralandı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilin arka koltuğunda sıkışan yaralılardan biri, itfaiye ve sağlık ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarılarak, hastaneye kaldırıldı. Avcı ve diğer 2 yaralıya ise olay yerinde, ambulansta müdahale edildi. 

Kaza nedeniyle Atatürk Bulvarı'nda trafik akışı tek şeritten sağlandı. Kaza yapan araç ile devrilen aydınlatma direğinin kaldırılmasının ardından bulvardaki trafik, yaklaşık 1 saat sonra yeniden normale döndü. 

- Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 08:43 Kaynak: DHA

Atatürk Bulvarı, Ankara, 3. Sayfa
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