Kazada hayatını kaybeden 3 kişi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden aynı aileden 3 kişi gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.
Feke-Saimbeyli karayolu Yeşilvadi mevkisinde dün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Yaşar Menteş, Dursun Gülay Menteş ve Ali Emre Menteş (21) Saimbeyli ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında toprağa verildi.
Yaralılar Esra Yılmaz (30) ve Ayşe Yılmaz (5), İbrahim Türk'ün tedavilerinin sürdüğü bildirildi. - ADANA
Kaynak: İHA
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