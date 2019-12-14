Kazada hayatını kaybeden motosikletli genç son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Kazada hayatını kaybeden motosikletli genç son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

TEKİRDAĞ (İHA) – Tekirdağ'da otomobilin motosikletle çarptığı kazada hayatını kaybeden motosiklet sürücü 16 yaşındaki Eren Konukçu gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Kazada hayatını kaybeden motosikletli genç son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

TEKİRDAĞ (İHA) – Tekirdağ'da otomobilin motosikletle çarptığı kazada hayatını kaybeden motosiklet sürücü 16 yaşındaki Eren Konukçu gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Kazaya karışan otomobil sürücüsü ise tutuklandı.


Süleymanpaşa ilçesi Değirmenaltı Mahallesi üniversite ışıklarda M.Ö. idaresindeki 34 HN 4563 plakalı otomobili ile Eren Konukçu'nun kullandığı 59 ABE 022 plakalı motosiklet çarpışmış, kazada kafasındaki kastı çıkan ve başından darbe alan Konukçu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.


Hayatını kaybeden gencin ailesinin ABD'de olduğu, babasının ise NKÜ Ziraat Fakültesi Hocası Prof. Dr Fatih Konukçu olduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü genç için Köseilyas Mahallesi Camiinde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazında hayatını kaybeden gencin yakınları ve arkadaşları sinir krizleri geçirdi.


Sürücü tutuklandı


İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Eren Konukçu'nun cenazesi mahalle mezarlığına defnedildi. Ayrıca otomobil sürücüsü M.Ö. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 05:37 Kaynak: İHA
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