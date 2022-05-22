Otobüs kazasında hayatını kaybeden üniversite öğrencisine acı veda - Son Dakika
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Otobüs kazasında hayatını kaybeden üniversite öğrencisine acı veda

22.05.2022 16:26

Niğde'de üniversite öğrencilerini taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Selçuk Üniversitesi öğrencisi İlayda Karakoca memleketi Konya'da dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Niğde'de üniversite öğrencilerini taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Selçuk Üniversitesi öğrencisi İlayda Karakoca memleketi Konya'da dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, sabah erken saatlerde Adana-Niğde Otoyolu Güney Köyü akınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adana'dan Konya'ya giden ve üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, üniversite öğrencileri İlayda Karakoca, Sude Akkuş ve Ömer Faruk Küçük hayatını kaybetti, 41 kişi de yaralandı.

Kazada hayatını kaybeden Selçuk Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü öğrencisi İlayda Karakoca için memleketi Konya'da ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Baba İbrahim Karakoca gözyaşlarına hakim olamazken, kılınan namazın ardından cenaze merkez Meram ilçesinde bulunan Uluırmak Mezarlığına dualarla defnedildi. Cenaze namazına, İlayda Karakoca'nın ailesi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Konya Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Konya Milletvekilleri Hacı Ahmet Özdemir, Ziya Altunyaldız, Selman Özboyacı ve Ahmet Sorgun, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, arkadaşları ve yakınları katıldı.

(Enver Furkan Çelebioğlu - İbrahim Yetkin/İHA)

Otobüs kazasında hayatını kaybeden üniversite öğrencisine acı veda
Otobüs kazasında hayatını kaybeden üniversite öğrencisine acı veda
Otobüs kazasında hayatını kaybeden üniversite öğrencisine acı veda
Otobüs kazasında hayatını kaybeden üniversite öğrencisine acı veda
Otobüs kazasında hayatını kaybeden üniversite öğrencisine acı veda
Otobüs kazasında hayatını kaybeden üniversite öğrencisine acı veda
Otobüs kazasında hayatını kaybeden üniversite öğrencisine acı veda
Otobüs kazasında hayatını kaybeden üniversite öğrencisine acı veda
Otobüs kazasında hayatını kaybeden üniversite öğrencisine acı veda
Otobüs kazasında hayatını kaybeden üniversite öğrencisine acı veda
Otobüs kazasında hayatını kaybeden üniversite öğrencisine acı veda
Otobüs kazasında hayatını kaybeden üniversite öğrencisine acı veda
Otobüs kazasında hayatını kaybeden üniversite öğrencisine acı veda
Otobüs kazasında hayatını kaybeden üniversite öğrencisine acı veda

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Kazada hayatını kaybeden öğrenciler memleketlerine uğurlandı Kazada hayatını kaybeden öğrenciler memleketlerine uğurlandı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Genel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otobüs kazasında hayatını kaybeden üniversite öğrencisine acı veda - Son Dakika


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