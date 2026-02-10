Kazada Hayatını Kaybeden Polis İçin Tören - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kazada Hayatını Kaybeden Polis İçin Tören

10.02.2026 14:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hendek'te evinde silah temizlerken kaza sonucu ölen polis memuru Umut Sıbıç için tören düzenlendi.

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde evinde tabancasını temizlediği sırada kazara kendini vurarak hayatını kaybeden polis memuru Umut Sıbıç (36) için Hendek İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi.

Olay, dün öğle saatlerinde Hendek'e bağlı Bayraktepe Mahallesi'nde meydana geldi. Hendek İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Umut Sıbıç, evinde tabancasını temizlediği sırada silah kazara ateş aldı. Göğüs bölgesine mermi isabet eden 1 çocuk babası olduğu belirtilen Sıbıç, yaralandı. Silah sesini duyan komşuların ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sıbıç, burada hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ZONGULDAK'TA TOPRAĞA VERİLECEK

Polis memuru Umut Sıbıç için bugün Hendek İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün önünde tören düzenlendi. Törene; polis memurunun ailesi, emniyet müdürleri ile polis memurları katıldı. Törenin ardından polis memurunun Türk bayrağına sarılı naaşı, meslektaşlarının omuzlarında cenaze aracına taşındı. Umut Sıbıç'ın cenazesi, bugün Zonguldak'taki Uzun Mehmet Camisi'nde ikindi vakti kılınacak namazın ardından İnağzı Aile Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güncel, Tören, Polis, Kaza, Olay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kazada Hayatını Kaybeden Polis İçin Tören - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 aylık Melisa’nın ölümünde “ihmal“ iddiası Anne ve bakıcı tutuklandı 2 aylık Melisa'nın ölümünde "ihmal" iddiası! Anne ve bakıcı tutuklandı
İşte Türkiye’nin en kalabalık köyü Birçok ilçe nüfusunu geride bıraktı İşte Türkiye'nin en kalabalık köyü! Birçok ilçe nüfusunu geride bıraktı
Uşak’ta kayıp çantayı yetkililere teslim etmeyen personelin işine son verildi Uşak'ta kayıp çantayı yetkililere teslim etmeyen personelin işine son verildi
Duman ikazı alan pilot İstanbul Havalimanı’na acil iniş yaptı Duman ikazı alan pilot İstanbul Havalimanı'na acil iniş yaptı
7 işçiye mezar olan fabrika yangınında istenen cezalar belli oldu Yedişer kez müebbet hapis talebi 7 işçiye mezar olan fabrika yangınında istenen cezalar belli oldu! Yedişer kez müebbet hapis talebi
Site bahçesinde karşılaşınca silahı çekip, kurşun yağdırdı Site bahçesinde karşılaşınca silahı çekip, kurşun yağdırdı

15:06
Kiralık araçlarla ilgili yönetmelik sil baştan değişiyor: Kilometre, depozito, yaş sınırı...
Kiralık araçlarla ilgili yönetmelik sil baştan değişiyor: Kilometre, depozito, yaş sınırı...
14:42
Anlatırken yerinde duramadı Ertem Şener’dan bomba Amedspor çıkışı
Anlatırken yerinde duramadı! Ertem Şener'dan bomba Amedspor çıkışı
14:29
Dehşet evi Anne hayatını kaybetti, kızı bir deri bir kemik bulundu
Dehşet evi! Anne hayatını kaybetti, kızı bir deri bir kemik bulundu
14:17
Özgür Özel, Mesut Özarslan’la aralarında geçen yazışmaları okudu
Özgür Özel, Mesut Özarslan'la aralarında geçen yazışmaları okudu
14:04
Bomba iddia Kamera önüne geçip söyledikleri Trump’ın uykularını kaçıracak
Bomba iddia! Kamera önüne geçip söyledikleri Trump'ın uykularını kaçıracak
13:39
Suudi Arabistan ile dev GÖKBEY anlaşması İmzalar atıldı
Suudi Arabistan ile dev GÖKBEY anlaşması! İmzalar atıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2026 15:45:44. #7.11#
SON DAKİKA: Kazada Hayatını Kaybeden Polis İçin Tören - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.