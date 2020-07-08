Kazada kuzusu ölen Barış'a kuzu hediyesi - Son Dakika

Kazada kuzusu ölen Barış'a kuzu hediyesi

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kazada kuzusu öldüğü için gözyaşlarına boğulan küçük çocuk, kaymakamın kendisine hediye ettiği 5 kuzuyla bu sefer de sevinç gözyaşları döktü.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kazada kuzusu öldüğü için gözyaşlarına boğulan küçük çocuk, kaymakamın kendisine hediye ettiği 5 kuzuyla bu sefer de sevinç gözyaşları döktü.

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Olay, önceki gün Gölbaşı ilçesi Yukarı Çöplü köyünde meydana gelmişti. Hayvanlarını otlattıktan sonra karayolu üzerinden evine dönerken Mehmet Çalışkan'ın sürüsüne otomobilin çarpması sonucu 1 kuzu ile 21 keçi telef olmuştu. Meydana gelen kazada kuzusu ölen 11 yaşındaki Barış Çalışkan, kuzusunun ölümüne üzülerek adeta gözyaşlarına boğulmuştu. Küçük çocuğun kuzusu için çok üzüldüğünü duyan Gölbaşı Kaymakamı Mutlu Köksal, küçük çocuğu ziyaret ederek kendisine 5 adet kuzu hediye etti. Kaymakam Mutlu Köksal'ın ziyaretinden oldukça mutlu olan Barış Çalışkan, kendisine hediye edilen kuzular karşısında da şaşkınlığını gizleyemedi. Kaymakam Köksal tarafından kendisine hediye edilen kuzuları alan küçük çocuk bu defa da sevinç gözyaşları döktü.


Burada açıklamalarda bulunan Kaymakam Mutlu Köksal, "Barış'ımızın artık kendi elleriyle yetiştirebileceği yeni hediye etmiş olduğumuz küçükbaş hayvanları kendisine teslim ediyoruz. 5 adet küçükbaş koyunu inşallah büyütecek, yetiştirecek ve bir nebzede olsa üzüntüsü atacak. Barış'a ve babasına geçmiş olsun diyorum. Okul dışında arta kalan zamanlarda inşallah bu hayvanları sağlıkla büyütürsün. Devletimiz her zaman olduğu gibi vatandaşının yanında" dedi.


Heyecanı ve sevinci yüzüne yansıyan Barış Çalışkan ise, "Bir nebzede olsa üzüntümü bastırmak için kuzuları getiren devletimize ve kaymakamımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu. Kuzularını alan Barış Çalışkan, sevinç gözyaşları dökerek kuzuları ahıra götürdü. - ADIYAMAN

Barış Çalışkan, Adıyaman, Kuzu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 20:11 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kazada kuzusu ölen Barış'a kuzu hediyesi - Son Dakika
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