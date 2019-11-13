Son Dakika Haberleri: Kazada ölen babasının cansız bedenine sarıldı
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Kazada ölen babasının cansız bedenine sarıldı

6 saat önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde beton mikserinin altında kalan Kemal Yıldırım (60) hayatını kaybetti.

Kazada ölen babasının cansız bedenine sarıldı, System.String[]

BURSA'nın İnegöl ilçesinde beton mikserinin altında kalan Kemal Yıldırım (60) hayatını kaybetti. Acı haberi alarak olay yerine gelen oğlu Nizamettin Yıldırım'ın(32), babasının cansız bedenine sarılıp Ne olursun babam kalk diyerek ağlaması görenleri duygulandırdı.

Kaza, İnegöl ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak üzerinde seyir olan Umut C.(24) yönetimindeki 16 KBU 13 plakalı beton mikseri, manevra yaptığı sırada yanında yürüyen Kemal Yıldırım (60)'ın üzerinden geçti. Lastiğin altında kalan Yıldırım, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından acı haberi alan Kemal Yıldırım'ın oğlu Nizammettin Yıldırım, olay yerine koştu.

BABASININ CANSIZ BEDENİNE SARILDI

Beton mikserinin altındaki babasının cansız bedeni gören Nizmettin Yıldırım, sinir krizi geçirdi. Babasının cansız bedenine sarılan Yıldırım'ın,  Ne olursun babam kalk' diyerek  ağlaması, görenleri duygulandırdı. Nizamettin Yıldırım'ın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Mikserin sürücüsü Umut C., gözaltına alınırken kazayla ilgili soruşturma sürüyor.


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Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 05:17 Kaynak: DHA
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Beton mikserinin altında kalan babasının cansız bedenine sarılıp ağladı
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