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Kazada ölen öğretmen anneye veda

1 saat önce

YALOVA'da görev yaptığı okulun önünde, bir minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybeden öğretmen Aysel Akın (37), oğulları Uygar (5) ve Berkan'ın (7)da saf tuttuğu cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.

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YALOVA'da görev yaptığı okulun önünde, bir minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybeden öğretmen Aysel Akın (37), oğulları Uygar (5) ve Berkan'ın (7)da saf tuttuğu cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı. Yalova'da sınıf öğretmeni olan iki çocuk annesi Aysel Akın, minibüs ile görev yaptığı Seyrantepe Mahallesi'ndeki Mevlana İlkokulu'na gitti. İndiği minibüsün arkasındaki yaya geçidinden yolun karşına geçmek isteyen Akın'a, karşı yönden gelen bir başka minibüs çarptı. Kazada, metrelerce sürüklenip, başını yere çarpan Aysel öğretmen ağır yaralandı. Ambulansla Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aysel Akın'ın iç kanama geçirdiği tespit edildi. İki gün yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veren Akın, dün hayatını kaybetti.
ANNELERİNİ UĞURLADILAR
Aysel öğretmen için bugün Yalova Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Acılı eş Hasan Akın'ın çocukları Uygar ) ve Berkan ile katıldığı cenazede hala Semiha Akın, yeğeninin tabutu başında sinir krizi geçirdi. Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazında Uygar ve Berkan da anneleri için saf tuttu. Aysel öğretmen, Yalova Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

- Yalova
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 04:18 Kaynak: DHA
Seyrantepe Mahallesi, Yalova, Güncel
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