Kazada yaralanan 9 yaşındaki öğrenciye tablet hediyesi - Son Dakika

Erzurum'un Aziziye İlçe Belediye Başkanı Muhammet Cevdet Orhan, silgi almak için evinden çıkan ancak bir aracın çarpmasıyla yaralanan 9 yaşındaki İsmail Hakkı Durnagöl'e tablet hediye etti.

Aziziye Belediyesinden yapılan açıklamada, ilçenin Milli Egemenlik Caddesi'ndeki refüjde yeşil ışığın yanmasını beklerken kontrolden çıkan bir aracın çarpması nedeniyle hastaneye kaldırılan 9 yaşındaki Durnagöl'ün sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde tedavi gören Durnagöl'ü ziyaret ederek "geçmiş olsun" dileklerini ileten Aziziye Belediye Başkanı Orhan'ın yaralı öğrenciye tablet hediye ettiği kaydedildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Orhan, "İsmail yaşadığı şoku yeni yeni atlatıyor, bazı şeyleri de hatırlamıyor. Çok şükür konuşabiliyor ve diyalog kurabiliyor. Bu anlamda sağlık durumun da iyiye gittiğini doktorlarından öğrenince çok sevindik." dedi.