Kaza, dün akşam saatlerinde Kelkit ilçesi Kılıçtaşı Köyü yakınlarında meydana geldi. Gümüşhane Barosu avukatlarından Hüsna Turhan'ın yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolünü kaybettiği 29 AAJ 026 plakalı otomobili, takla atıp yol kenarındaki ağaçlık alana girdi. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma, AFAD , itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, otomobilde sıkışan Turhan'ı çıkarıp ilk müdahalesinin ardından Kelkit Devlet Hastanesi 'ne kaldırdı. Buradan da Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne sevk edilen Turhan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Kaynak: DHA

Gümüşhane, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kazada yaralanan avukat Hüsna, kurtarılamadı - Son Dakika

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