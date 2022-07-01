Kazada yaralanan doktor, 2 günlük yaşam savaşını kaybetti

NİĞDE'de tarlaya yuvarlanan otomobilde yaralanan Doktor Ali Şeker (25), görev yaptığı Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, 29 Haziran günü sabah saatlerinde Niğde- Kayseri kara yolunun 40'ıncı kilometresinde meydana geldi. Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde acil serviste görevli Doktor Nur Şeker'in (27) kontrolünü kaybettiği 51 ACB 139 otomobil, yol kenarındaki tarlaya yuvarlandı. Kazada, Nur Şeker ile aynı hastanede görevli eşi Doktor Ali Şeker, yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Doktor çift, ambulansla görevli oldukları Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktor Ali Şeker, 2 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.Ali Şeker için Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tören düzenlenecek.