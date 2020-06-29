Kazada yaralanan Huri İpek, 9 günlük yaşam mücadelisin kaybetti - Son Dakika

Kazada yaralanan Huri İpek, 9 günlük yaşam mücadelisin kaybetti

AYDIN'ın Didim ilçesinde, kontrolsüz şekilde anayola çıkan motosiklete yolcu minibüsünü çarpması sonucu ağır yaralanan Huri İpek Yıldırım (22), tedavi gördüğü hastanede 9 gün sonra yaşamını yitirdi.

AYDIN'ın Didim ilçesinde, kontrolsüz şekilde anayola çıkan motosiklete yolcu minibüsünü çarpması sonucu ağır yaralanan Huri İpek Yıldırım (22), tedavi gördüğü hastanede 9 gün sonra yaşamını yitirdi.

Kaza, 19 Haziran günü saat 01.30 sıralarında Didim ilçesi Selvi Caddesi'nde meydana geldi. Kontrolsüz olarak anayola çıkan Mehmet Onat (22) yönetimindeki plakasız motosiklete Fırat Engin yönetimindeki 09 M 6411 plakalı yolcu minibüsü çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kask takmadıkları belirlenen motosiklet sürücüsü Onat ile arkasındaki Huri İpek Yıldırım yola savruldu. Onat, olay yerinde yaşamını yitirirken; İpek ise ağır yaralandı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İpek, kaldırıldığı Didim Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Onat'ın cansız bedeni ise polisin olay yerindeki incelemesinin ardından Didim Devlet Hastanesi'nin morguna gönderildi.Huri İpek Yıldırım, yoğun bakım ünitesinde 9 gündür sürdürdüğü yaşam mücadelesini dün kaybetti. Acı haberi alan Yıldırım'ın ailesi ve yakınları yasa boğuldu. Yıldırım'ın yakınları tarafından alınan cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Afyonkarahisar'a gönderildi.

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Devlet Hastanesi, Didim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 14:13 Kaynak: DHA

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