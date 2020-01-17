Kazada yaralanan öğrenci, karnesini evinde aldı - Son Dakika
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Kazada yaralanan öğrenci, karnesini evinde aldı

6 saat önce

Gaziantep'in Nizip ilçesinde geçirdiği trafik kazasında yaralanan İlkokul öğrencisi Furkan Karabacak, karnesini evinde aldı.

Kazada yaralanan öğrenci, karnesini evinde aldı, System.String[]

Gaziantep'in Nizip ilçesinde geçirdiği trafik kazasında yaralanan İlkokul öğrencisi Furkan Karabacak, karnesini evinde aldı.

Nizip ilçesinde 2019- 2020 eğitim-öğretim yılının ilk dönemin sona ermesiyle 49 bin 200 öğrenci karne aldı.

Müslüm Erdoğan İlkokulu'nda düzenlenen törene katılan Nizip ilçe Kaymakamı Kemal Şahin ve Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, öğrencilere karne dağıttı. Karnelerini alan öğrenciler, sevinçlerini arkadaşları ve aileleriyle paylaştı.

Nizip İlçe Kaymakamı Kemal Şahin, 157 okulda, 49 bin 200 öğrenci ve 2 bin 552 öğretmenin bugün yarıyıl tatiline girdiğini belirtti.

Kaymakam Şahin ve Belediye Başkanı Sarı, daha sonra 7 Ocak günü ilçe merkezinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan Fatma Alkan İlkokulu 2'inci sınıf öğrencisi Furkan Karabacak'ı evinde ziyaret etti.

Şahin ve Sarı, geçmiş olsun dileklerini ilettikleri Karabacak'a karne ve hediyesini verdi.

Kemal Şahin, Gaziantep, Nizip, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 12:58 Kaynak: AA
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