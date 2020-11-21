Kazadan kıl payı kurtulma anı araç kamerasında - Son Dakika

Kazadan kıl payı kurtulma anı araç kamerasında
21.11.2020 14:25
Kazadan kıl payı kurtulma anı araç kamerasında Eskişehir'de servis aracı ve kamyonun birbirine çarpmaktan kıl payı kurtulma anı, çevrede bulunan başka bir aracın kamerasına yansıdı.
Kazadan kıl payı kurtulma anı araç kamerasında
ESKİŞEHİR - Eskişehir'de servis aracı ve kamyonun birbirine çarpmaktan kıl payı kurtulma anı, çevrede bulunan başka bir aracın kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre olay, Yenikent Mahallesi Şehit Yüzbaşı Tuncer Güngör Caddesi üzerinde yaşandı. Araç kamerasına yansıyan görüntülerde, dönüş yapmak için bekleyen servis sürücüsü, bulunduğu yönden gelen arabanın geçmesinin ardından karşı şeride geçmek için aracı ile hareket ediyor. Bu sırada sağ şeritten ilerleyen kamyonu fark etmeyen yola çıkan dikkatsiz sürücü, kamyonun korna çalmasıyla duruyor. Kamyon sürücüsünün de ani freni sayesinde, saniyelerle kazanın önüne geçildi.
Son Dakika Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni koronavirüs kararını açıkladı: Kongreleri erteliyoruz O Ses Türkiye'nin sevilen yarışmacısı ses tellerinden ameliyat oldu Enginyurt Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Ordu'ya bir el atın, küçük esnaf batıyor Hollandalı gazeteci AB Savunma Bakanları Zoom toplantısına sızdı Bakan Soylu'dan olası İstanbul depremiyle ilgili hayati uyarı: Aksi felakettir, hiç lafı eğip bükmeye gerek yok Eşi Gökhan Çıra'nın kendisini aldattığı ileri sürülen Melisa Emirbayer'e şiddet uyguladığı söylenen Selin Ciğerci gözyaşlarına boğuldu Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi Vatandaşların kısıtlamayı yanlış anladığı kentimizde in cin top oynuyor