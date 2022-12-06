Kazadan kurtulan genç sürücü kayanın altında kalarak yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Kazadan kurtulan genç sürücü kayanın altında kalarak yaşamını yitirdi

06.12.2022 21:58

Muğla'nın Dalaman ilçesinde uçuruma yuvarlanan araçtan hafif yaralı olarak çıkan 25 yaşındaki sürücü kazanın etkisi ile yuvarlanan kayanın altında kalarak can verdi.

Muğla Dalaman'dan ilçeye bağlı Şerefler Mahallesi Kırcagedre Mevkiine giden Furkan Kalyoncu yönetimindeki 34 CBE 248 plakalı araç kontrolden çıktı ve uçuruma yuvarlandı. Araçta tek başına bulunan 25 yaşındaki Furkan Kalyoncu'nun kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı öğrenildi ve kazanın ardından kendi çabası ile araçtan çıktığı belirtildi.

KAYANIN ALTINDA CAN VERDİ

Bu sırada kazanın etkisi ile yerinden oynayan kaya, yuvarlanarak Furkan Kalyoncu'nun üzerine düştü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık Ekibi, Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Ekipleri ve Jandarma yetkilileri sevk edilirken, kayanın altında kalan Furkan Kalyoncu'nun yaşamını yitirdiği öğrenildi.

CANSIZ BEDENİ İŞ MAKİNELERİYLE ÇIKARILDI

Kalyoncunun cesedinin çıkartılması için bölgeye iş makineleri çağrılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Kazada hayatını kaybeden Furkan Kalyoncu'nun aslen Trabzonlu olduğu, bölgeye bir ev bakmak için gittiği öğrenildi.

Kaynak: İHA
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Tragger, Dalaman, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kazadan kurtulan genç sürücü kayanın altında kalarak yaşamını yitirdi - Son Dakika

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