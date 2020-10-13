Kazadan yaralı kurtulan çocuk: Korkuyorum, anneannemin yanına gitmek istiyorum - Son Dakika

Kazadan yaralı kurtulan çocuk: Korkuyorum, anneannemin yanına gitmek istiyorum

13.10.2020 19:16
Kazadan yaralı kurtulan çocuk: Korkuyorum, anneannemin yanına gitmek istiyorum, System.String[]

ZONGULDAK'ta, sürücüsünün kontrolünden çıkarak 20 metre yükseklikten uçuruma uçan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

ZONGULDAK'ta, sürücüsünün kontrolünden çıkarak 20 metre yükseklikten uçuruma uçan otomobildeki 4 kişi yaralandı. Yaralılardan 4 yaşındaki Hüseyin Aydın, "Korkuyorum, anneannemin yanına gitmek istiyorum" dedi.

Kaza, saat 16.30 sıralarında merkeze bağlı Kardeşler köyünde meydana geldi. Hüseyin Karakaya (54) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu 20 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü Hüseyin Karakaya ile otomobildeki eşi Sevinç Karakaya (54), akrabaları Hayrullah Aydın ve torunları Hüseyin Aydın yaralandı.

KORNA ÇALARAK SESİNİ DUYURDUHüseyin Karakaya, kaza sonrası otomobilin kornasını basılı tutarak yoldan geçen sürücülere sesini duyurmaya çalıştı. Sürücülerin kazayı fark etmesinin ardından bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve AFAD ekibi yönlendirildi. Ekipler, yaklaşık bir saat süren çalışmayla yaralıları tek tek yukarı çıkardı. Otomobilin yanında oturarak anneannesi Sevinç Karakaya'nın kurtarılmasını bekleyen küçük Hüseyin'i sağlık çalışanları sakinleştirmeye çalıştı. Hüseyin Aydın, "Ben korkuyorum. Anneannemin yanına gitmek istiyorum" dedi.KAZAYI DUYUP OLAY YERİNE GELEN KÜÇÜK HÜSEYİN'İN BABASINA TEPKİKaza sonrası isminin B.A. olduğu öğrenilen Hüseyin Aydın'ın babası olay yerine geldi. B.A.'ya diğer aile yakınları kaza yerindeki ilgisizliğinden dolayı tepki gösterdi. B.A.'nın dayısı olduğu öğrenilen kişi, "Sen ne biçim babasın. Çocuk baba diyor. Yanına gidip ilgilensene" dedi. B.A. da dayısına tepki gösterip hakaret edince vatandaşlar ikilinin arasına girerek sakinleştirdi.Yaralanan 4 kişi hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kazadan yaralı kurtulan çocuk: Korkuyorum, anneannemin yanına gitmek istiyorum
Kazadan yaralı kurtulan çocuk: Korkuyorum, anneannemin yanına gitmek istiyorum
Kazadan yaralı kurtulan çocuk: Korkuyorum, anneannemin yanına gitmek istiyorum
Kazadan yaralı kurtulan çocuk: Korkuyorum, anneannemin yanına gitmek istiyorum
Kazadan yaralı kurtulan çocuk: Korkuyorum, anneannemin yanına gitmek istiyorum
Kazadan yaralı kurtulan çocuk: Korkuyorum, anneannemin yanına gitmek istiyorum
Kazadan yaralı kurtulan çocuk: Korkuyorum, anneannemin yanına gitmek istiyorum
Kazadan yaralı kurtulan çocuk: Korkuyorum, anneannemin yanına gitmek istiyorum
Kazadan yaralı kurtulan çocuk: Korkuyorum, anneannemin yanına gitmek istiyorum
Kazadan yaralı kurtulan çocuk: Korkuyorum, anneannemin yanına gitmek istiyorum
Kazadan yaralı kurtulan çocuk: Korkuyorum, anneannemin yanına gitmek istiyorum
Kazadan yaralı kurtulan çocuk: Korkuyorum, anneannemin yanına gitmek istiyorum
Kazadan yaralı kurtulan çocuk: Korkuyorum, anneannemin yanına gitmek istiyorum
Kazadan yaralı kurtulan çocuk: Korkuyorum, anneannemin yanına gitmek istiyorum
Kazadan yaralı kurtulan çocuk: Korkuyorum, anneannemin yanına gitmek istiyorum

Hüseyin Aydın, Karakaya, Aydın, Kaza, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kazadan yaralı kurtulan çocuk: Korkuyorum, anneannemin yanına gitmek istiyorum - Son Dakika

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