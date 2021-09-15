Kazakistan, Afganistan ve İran'dan göç eden Kazakları ülkenin kuzeyine yerleştirecek - Son Dakika

Kazakistan, Afganistan ve İran'dan göç eden Kazakları ülkenin kuzeyine yerleştirecek

NUR Kazakistan, Afganistan ve İran'dan ana vatanlarına dönen Kazakları ülkenin az nüfuslu kuzey eyaletlerine yerleştirecek.

NUR Kazakistan, Afganistan ve İran'dan ana vatanlarına dönen Kazakları ülkenin az nüfuslu kuzey eyaletlerine yerleştirecek. Kazakistan'ın Hazar Denizi kıyısındaki Aktau şehrine İran'dan Kazak diasporası mensubu 53 kişiyi taşıyan uçak, iniş yaptı. Bölge valiliğinden yapılan açıklamada, İran'ın Gürgan kentinden getirilen Kazakların, Aktau'da birkaç gün misafir edildikten sonra devlet desteğiyle Kuzey Kazakistan eyaletine yerleşmeye başlayacakları bildirildi. Geçen hafta Afganistan'dan Kazak kökenli 35 kişiyi tahliye eden Kazakistan, söz konusu ailelerin, ülkenin Rusya ile sınırdaş bölgeleri olan Pavlodar, Kostanay, Doğu ve Kuzey Kazakistan eyaletlerine yerleştireceklerini duyurmuştu. ???????

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