Kazakistan Büyükelçisi Saparbekuly, Anadolu Üniversitesini ziyaret etti - Son Dakika

Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Kulübü tarafından düzenlenen, 'Kazakistan Cumhuriyeti'nin Bağımsızlık Günü Kutlama Programı' için Eskişehir'e gelen Kazakistan Cumhuriyeti Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, Anadolu Üniversitesini ziyaret etti. Rektörlük ofisinde gerçekleşen ziyarette; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Selim Başar, Prof. Dr. Ali Savaş Koparal, Prof. Dr. Güler Günsoy ve Rektör Danışman Doç. Dr. Cem Işık bulundu. - ESKİŞEHİR