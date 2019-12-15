Kazakistan Büyükelçisi Saparbekuly, Anadolu Üniversitesini ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Kazakistan Büyükelçisi Saparbekuly, Anadolu Üniversitesini ziyaret etti - Son Dakika

Kazakistan Büyükelçisi Saparbekuly, Anadolu Üniversitesini ziyaret etti

6 saat önce

Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Kulübü tarafından düzenlenen, 'Kazakistan Cumhuriyeti'nin Bağımsızlık Günü Kutlama Programı' için Eskişehir'e gelen Kazakistan Cumhuriyeti Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, Anadolu Üniversitesini ziyaret etti.

Kazakistan Büyükelçisi Saparbekuly, Anadolu Üniversitesini ziyaret etti, System.String[]

Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Kulübü tarafından düzenlenen, 'Kazakistan Cumhuriyeti'nin Bağımsızlık Günü Kutlama Programı' için Eskişehir'e gelen Kazakistan Cumhuriyeti Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, Anadolu Üniversitesini ziyaret etti. Rektörlük ofisinde gerçekleşen ziyarette; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Selim Başar, Prof. Dr. Ali Savaş Koparal, Prof. Dr. Güler Günsoy ve Rektör Danışman Doç. Dr. Cem Işık bulundu. - ESKİŞEHİR

Anadolu Üniversitesi, Kazakistan, Eskişehir, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 01:15 Kaynak: İHA
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