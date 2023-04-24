Kazakistan'dan çalışma hayatında yenilikçi bir adım! Ülke, artık haftada 4 gün mesai yapacak

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Kazakistan haber ajansı Kazinform'un haberine göre, ülkede Çalışma Kanunu'nda yeni düzenlemeler yapıldı. Buna göre, bu yıl temmuz ayından itibaren ülkede iş sözleşmelerinde tarafların onayı ile haftada 4 gün çalışmaya izin verilecek.

DÖNÜŞÜMLÜ DEVAM EDECEK

Ancak 4 gün çalışmayı tercih edenler 5 veya 6 günlük mesai saatlerini gelecek haftalarda dönüşümlü olarak yerine getirmek zorunda olacak.

GENEL İZİN PAZAR OLACAK

Özel sektör ise 4 günlük çalışma seçeneğini kendi iş yönetmeliği çerçevesinde belirleyebilecek. Genel izin günü pazar olarak kalacak.