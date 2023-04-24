Kazakistan'dan çalışma hayatında yenilikçi bir adım! Ülke, artık haftada 4 gün mesai yapacak - Son Dakika
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Kazakistan'dan çalışma hayatında yenilikçi bir adım! Ülke, artık haftada 4 gün mesai yapacak

24.04.2023 17:59

Kazakistan, daha önce haftada 4 gün mesai sistemiyle çalışmaya geçen Belçika'yı takip ediyor. Yeni Çalışma Kanunu'na göre, Temmuz 2023'ten itibaren çalışanlar 4 gün boyunca mesai yapacak ve 3 gün boyunca da izin hakkını kullanabilecek.

Kazakistan haber ajansı Kazinform'un haberine göre, ülkede Çalışma Kanunu'nda yeni düzenlemeler yapıldı. Buna göre, bu yıl temmuz ayından itibaren ülkede iş sözleşmelerinde tarafların onayı ile haftada 4 gün çalışmaya izin verilecek.

DÖNÜŞÜMLÜ DEVAM EDECEK

Ancak 4 gün çalışmayı tercih edenler 5 veya 6 günlük mesai saatlerini gelecek haftalarda dönüşümlü olarak yerine getirmek zorunda olacak.

GENEL İZİN PAZAR OLACAK

Özel sektör ise 4 günlük çalışma seçeneğini kendi iş yönetmeliği çerçevesinde belirleyebilecek. Genel izin günü pazar olarak kalacak.

Kaynak: AA
YORUMLAR (3)
  • ahmey bulut: 30 yıl sonra bizde geceriz bu sisteme Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Hbo Hbo: Kazakistandayim, burda kamuda calismak ölüm. En erken isten cikilan aksam 8. Mesai de odenmiyor. Gece 2 ye kadar calisip sabah 8 de iste olmasi gerekiyor bazen kamu calisanlarinin. Tamamen hikaye. Cevap Yaz 15 40 Yayından Kaldır
  • ahmey bulut: Mutlu degilsen Türkiyeye gel Herkes geliyor zaten biz burda çalışmıyoruz çalışmadan para kazanıyor herkes uçuyoruz burda uçuyoruz gelin gelin 0 0 Yayından Kaldır
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Kazakistan, Belçika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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