Kazakistan'da Tek Meclisli Parlamento Reformları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Kazakistan'da Tek Meclisli Parlamento Reformları

Kazakistan\'da Tek Meclisli Parlamento Reformları
23.01.2026 11:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kazakistan, tek meclisli parlamentoya geçiş reformlarıyla siyasi yapısını yeniden şekillendiriyor.

Kazakistan'da gündemde olan tek meclisli parlamento sistemine geçiş ve anayasanın değiştirilmesine yönelik reformlar, ülkedeki siyasi yapının yeniden şekillendirildiğine işaret ediyor.

Kazakistan'ın başkenti Astana'daki L.N. Gumilyov Avrasya Milli Üniversitesinden Kıdemli Öğretim Görevlisi ve siyaset uzmanı Dr. Zhanat Momynkulov, ülkedeki tek meclisli parlamento sistemine geçiş ve anayasaya değişiklikleri öngören reformların anlamını AA muhabirine değerlendirdi.

Momynkulov, Kazakistan gündemindeki anayasal reformların ülkedeki siyasi sistemin yeniden yapılandırıldığını gösterdiğini belirterek, parlamentonun tek meclisli yapıya geçişine yönelik reformun bu sürecin merkezinde yer aldığını söyledi.

Kazakistan'daki mevcut çift meclisli parlamento modelinin (Meclis ve Senato) teoride eyaletler arası dengeyi sağlamak, yasama sürecini denetlemek ve popülist kararları filtrelemek amacıyla tasarlandığını anlatan Momynkulov, ancak pratikte Senatonun bu işlevleri tam anlamıyla yerine getiremediğini ve zamanla bağımsız bir denge mekanizması olmaktan çıkıp alınan kararları onaylayan bir yapıya dönüştüğünü ifade etti.

Momynkulov, parlamentonun tek meclisli sisteme geçmesiyle yasama sürecinin hızlandırılmasının, siyasal sorumluluğun daha net tanımlanmasının ve yetki karmaşasının azaltılmasının hedeflendiğini belirterek, "Özellikle 2022'den (Ocak Olayları) sonra Kazak toplumunda siyasi kararların kim tarafından ve hangi mekanizmalarla alındığının açık biçimde görülmesine yönelik güçlü bir toplumsal beklenti oluşmuştur. Tek meclisli parlamento yapısı, bu beklentiye kurumsal bir yanıt sunmayı amaçlamaktadır." ifadelerini kullandı.

Bununla birlikte bu yapının bazı riskler barındırdığına dikkati çeken Momynkulov, "Tek meclisli sistem, yeterli denge ve denetim mekanizmaları oluşturulmadığı takdirde yasama gücünün dar bir siyasi çevrede yoğunlaşmasına yol açabilir." değerlendirmesinde bulundu.

"Gelecekte olası iktidar geçişlerinin güvence altına alınması hedefleniyor"

Momynkulov, gündemdeki anayasal reformların ise Kazakistan'daki kişisel otoriteye dayalı ikili yönetim yapısını kurumsal düzeyde sona erdirmeyi ve gelecekte olası iktidar geçişlerini güvence altına almayı hedeflediğinin altını çizdi.

Bu reformlarla devlet kurumlarının tek ve net bir meşruiyet zemini etrafında birleştirilmesinin ve siyasi sistemin daha öngörülebilir hale getirilmesinin amaçlandığını vurgulayan Momynkulov, "Tek meclisli parlamento, bu yeni siyasi mimarinin tamamlayıcı unsurlarından biri olarak görülmektedir." dedi.

Söz konusu reformların, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev yönetiminin radikal bir demokratik dönüşümden ziyade kontrollü bir siyasal açılım stratejisini benimsediğini gösterdiğini dile getiren Momynkulov, "Toplumsal taleplerin tamamen bastırılmasının sürdürülebilir olmadığı anlaşılmış ve bu taleplerin sistem içine çekilmesi hedeflenmiştir. Tek meclisli yapının, bu işlevleri daha etkin ve yönetilebilir biçimde yerine getirme potansiyeline sahip olduğu düşünülmektedir." ifadelerini kullandı.

Momynkulov, anayasal reformları tetikleyen unsurlar arasında bölgesel ve küresel jeopolitik belirsizlikler ile yatırımcılar ve dış ortaklar açısından öngörülebilirlik ihtiyacının da bulunduğunu belirterek, "Bu çerçevede anayasal reformlar, yalnızca iç siyasi dengelere değil, aynı zamanda Kazakistan'ın uluslararası konumlanmasına da hizmet etmektedir." diye konuştu.

Olası yeni toplumsal veya siyasi krizler karşısında elit gruplar arasındaki parçalanmayı sınırlayacak ve merkezi yönetimin istikrarını koruyacak esnek bir kurumsal yapı oluşturulmasının hedeflendiğini vurgulayan Momynkulov, tek meclisli sisteme geçiş reformunun ülkede siyasi sorumluluğu netleştirmeyi, yasama organını daha görünür kılmayı, toplumsal talepleri sistem içinde yönetmeyi ve devletin istikrar kapasitesini artırmayı amaçladığını söyledi.

Anayasa reformunun ise Kazakistan'ın mevcut siyasi gerçekliği içinde kontrollü dönüşüm ve istikrar arayışının bir ürünü olarak değerlendirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Anayasal reformlar için referandum önerisi

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, 20 Ocak'ta Kızılorda kentinde düzenlenen Ulusal Kurultayın 5.Toplantısı'nda, tek meclisli parlamento sistemine geçeceklerini ve bu çerçevede adeta yeni bir anayasa kabul edilmesi için referandum düzenlemeyi önermişti.

Tokayev, 21 Ocak'ta söz konusu önerilerin değerlendirilmesi için Anayasa Komisyonu oluşturulması hakkında Cumhurbaşkanlığı kararnamesini imzalamıştı.

Kaynak: AA

Parlamento, Kazakistan, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Kazakistan'da Tek Meclisli Parlamento Reformları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk bayrağına bir saygısızlık daha Bedeli ödetiliyor Türk bayrağına bir saygısızlık daha! Bedeli ödetiliyor
Öldürülen kız kardeşlerin cinayet şüphelisi, cezaevinde canına kıydı Öldürülen kız kardeşlerin cinayet şüphelisi, cezaevinde canına kıydı
Batman’da terör propagandası: 1 kişi gözaltına alındı Batman'da terör propagandası: 1 kişi gözaltına alındı
Yener İnce’den Wilfried Singo yalanlaması Yener İnce'den Wilfried Singo yalanlaması
Kuşadası sele teslim Sokaklar göle döndü, araçlar böyle sürüklendi Kuşadası sele teslim! Sokaklar göle döndü, araçlar böyle sürüklendi
Görüntü Türkiye’den Videoyu izleyenler ’’Bunlar nasıl çocuk’’ demeden edemiyor Görüntü Türkiye'den! Videoyu izleyenler ''Bunlar nasıl çocuk?'' demeden edemiyor
Emekli zam farklarının hesaplara yatırılacağı tarih belli oldu Emekli zam farklarının hesaplara yatırılacağı tarih belli oldu

11:56
Fenerbahçe’den Aston Villa yenilgisini unutturacak transfer
Fenerbahçe'den Aston Villa yenilgisini unutturacak transfer
11:49
İstanbul ve Ankara’da iki ürünün fiyatı sabitlendi: İşte ucuza satacak marketler
İstanbul ve Ankara'da iki ürünün fiyatı sabitlendi: İşte ucuza satacak marketler
11:30
Okan Buruk yıldız isme telefon açmış: Valizlerini hazırla geliyorsun
Okan Buruk yıldız isme telefon açmış: Valizlerini hazırla geliyorsun
11:27
Girdiği işletmenin üst katına çıkan belediye başkanı gördüklerine inanamadı: Hemen mühürleyin
Girdiği işletmenin üst katına çıkan belediye başkanı gördüklerine inanamadı: Hemen mühürleyin
11:12
Davos Zirvesi’ne devlet başkanının giydiği ayakkabı damga vurdu
Davos Zirvesi'ne devlet başkanının giydiği ayakkabı damga vurdu
11:08
Eleştiriler sonrası Bakan Şimşek’ten yeni hamle Emeklilere 10 bin lira ek maaş
Eleştiriler sonrası Bakan Şimşek'ten yeni hamle! Emeklilere 10 bin lira ek maaş
10:49
Pakistan’da çekildiği söylenen görüntü büyük tartışma yarattı
Pakistan'da çekildiği söylenen görüntü büyük tartışma yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2026 12:17:40. #7.11#
SON DAKİKA: Kazakistan'da Tek Meclisli Parlamento Reformları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.