Kazalarda Hayatını Kaybedenler İçin Başsağlığı

01.02.2026 16:16
Ekonomi yönetimi, Antalya ve Burdur’da yaşanan trafik kazalarında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Ekonomi yönetimi, Antalya ve Burdur'da meydana gelen trafik kazalarında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Antalya ve Burdur'da yaşanan elim trafik kazalarında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Kazalarda yaralanan vatandaşlarımıza Rabb'imden acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat da Tekirdağ'dan Antalya'ya seyir halindeyken, Antalya Kuzey Çevre Yolu'nda meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet diledi. Bolat, vatandaşların ailelerine ve yakınlarına da başsağlığı ve sabır dileyerek, yaralıların en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Antalya'da meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ise mesajında şunları kaydetti:

"Antalya'da ve Burdur'da meydana gelen trafik kazalarında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

Ne olmuştu?

Burdur'da Cuma Ali Süzer (21) idaresindeki 07 BNE 490 plakalı otomobil, Ağlasun-Antalya-Isparta kara yolunun Isparta istikameti Aşağı Yumrutaş mevkisinde, Sedat Akgün (42) yönetimindeki 34 FF 2118 plakalı otomobille çarpıştı. İki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Tekirdağ-Antalya seferini yapan Buzlu firmasına ait 26 ABG 022 plakalı yolcu otobüsü ise Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde bariyerlere çarparak şarampole devrildi. Kazada 9 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.

Kaynak: AA

