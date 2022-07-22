Tüfekle atış yapmaya giden araştırma görevlisi hayatını kaybetti! Kendini vurduğunu iddia eden arkadaşları tutuklandı - Son Dakika
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Tüfekle atış yapmaya giden araştırma görevlisi hayatını kaybetti! Kendini vurduğunu iddia eden arkadaşları tutuklandı

22.07.2022 23:08

Erzurum'da araştırma görevlisi olan 35 yaşındaki Elif Gölveren, arkadaşlarıyla tüfekle atış yapmaya gittiği boş arazide yaşamını yitirdi. Gölveren'in yanlışlıkla kendini vurduğunu öne süren iki arkadaşı, "taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklandı.

Erzurum'da Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyelerinden Arş. Gör. Dr. Elif Gölveren (35) arkadaşları Mesliha Gezen Uçar ve Abdullah Uçar ile birlikte boş arazide tüfekle atış yapmaya başladı.

KAZARA KENDİNİ VURDU İDDİASI

İddiaya göre, Gölveren tüfekle atış yapmaya çalışırken kazara kendini vurdu. Arkadaşları durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralı kadın, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı, fakat yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

TUTUKLANDILAR

Bu olay üzerine polis ekiplerince tamamlanan araştırmalar sonucu Uçar çifti adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet Savcılığının tutuklama isteğiyle mahkemeye çıkarılan çift Sulh Ceza Mahkemesi tarafından 'taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BİRKAÇ GÜNE DÜĞÜNLERİ OLACAKTI, TUTUKLANDILAR

Uçar çiftinin emniyette polis ekiplerine verdikleri ifadelerinde ise Elif Gölveren'in kendini vurduğunu iddia ettikleri öğrenildi. Oturdukları bir kafeden sonra anlaşarak ormanlık bir alana atış yapmaya gittiklerini belirten Uçar çiftinin anlattıklarına göre şişeleri dizerek atış yaptıklarını ve Elif'in havalı tüfeği kurarken kendisini göğsünden vurduğunu söyledikleri belirtildi. Öte yandan Elif Gölveren'in ölümüne neden olma suçuyla tutuklanan Mesliha Gezen Uçar ile Abdullah Uçar çiftinin resmi nikah kıydıkları ve önümüzdeki günlerde de düğün yapacakları öğrenildi.

AŞKALE'DE TOPRAĞA VERİLECEK

Hayatını kaybeden araştırma görevlisi Elif Gölveren yarın Erzurum'un Aşkale ilçesinde öğle namazı sonrası toprağa verilecek.

Kazara kendini vurduğu söylenen araştırma görevlisinin en yakın arkadaşları tutuklandı
Kazara kendini vurduğu söylenen araştırma görevlisinin en yakın arkadaşları tutuklandı
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Kazara kendini vurduğu iddia edilen Elif Gölveren'in en yakın iki arkadaşı tutuklandı Kazara kendini vurduğu iddia edilen Elif Gölveren'in en yakın iki arkadaşı tutuklandı Erzurum'da tüfekle kazara kendini vuran akademisyenin ölümüyle ilgili 2 kişi tutuklandı Erzurum'da tüfekle kazara kendini vuran akademisyenin ölümüyle ilgili 2 kişi tutuklandı
Kaynak: İHA

Atatürk Üniversitesi, Araştırma, Erzurum, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tüfekle atış yapmaya giden araştırma görevlisi hayatını kaybetti! Kendini vurduğunu iddia eden arkadaşları tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tüfekle atış yapmaya giden araştırma görevlisi hayatını kaybetti! Kendini vurduğunu iddia eden arkadaşları tutuklandı - Son Dakika
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