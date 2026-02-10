Kazara Silah Ateşi: Polis Memuru Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Kazara Silah Ateşi: Polis Memuru Hayatını Kaybetti

Kazara Silah Ateşi: Polis Memuru Hayatını Kaybetti
10.02.2026 13:40
Hendek'te tabancasını temizlerken kazara kendini vuran polis memuru Umut Sıbıç hayatını kaybetti.

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde evinde tabancasını temizlediği sırada kazara kendini vurarak hayatını kaybeden polis memuru Umut Sıbıç (36) için Hendek İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi.

Olay, dün öğle saatlerinde Hendek'e bağlı Bayraktepe Mahallesi'nde meydana geldi. Hendek İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Umut Sıbıç, evinde tabancasını temizlediği sırada silah kazara ateş aldı. Göğüs bölgesine mermi isabet eden 1 çocuk babası olduğu belirtilen Sıbıç, yaralandı. Silah sesini duyan komşuların ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sıbıç, burada hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ZONGULDAK'TA TOPRAĞA VERİLECEK

Polis memuru Umut Sıbıç için bugün Hendek İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün önünde tören düzenlendi. Törene; polis memurunun ailesi, emniyet müdürleri ile polis memurları katıldı. Törenin ardından polis memurunun Türk bayrağına sarılı naaşı, meslektaşlarının omuzlarında cenaze aracına taşındı. Umut Sıbıç'ın cenazesi, bugün Zonguldak'taki Uzun Mehmet Camisi'nde ikindi vakti kılınacak namazın ardından İnağzı Aile Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Kaynak: DHA

Zonguldak, Güvenlik, Sakarya, Güncel, Hendek, Tören, Polis, Olay, Son Dakika

