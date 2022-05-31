BALIKESİR - Kazdağları'nda yaralı halde bulunan karaca yavruları tedavi edildi - Son Dakika
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BALIKESİR - Kazdağları'nda yaralı halde bulunan karaca yavruları tedavi edildi

31.05.2022 13:47

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kazdağları eteklerinde yaralı halde bulunan 2 karaca yavrusunun tedavisi tamamlandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kazdağları eteklerinde yaralı halde bulunan 2 karaca yavrusunun tedavisi tamamlandı.

Kazdağı Milli Parkı Şefliği ekipleri, vatandaşların Kazdağları eteklerinde yaralı 2 karaca bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye gitti. Ekiplerce yapılan ilk kontrolde ayaklarında kırıklar olduğu tespit edilen karaca yavruları, koruma altına alındı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı Ovaköy Sokak Hayvanları Bakımevi'ne götürülen karacalar, veteriner hekimlerce yapılan operasyonla sağlığına kavuştu. Karacalar, daha sonra Kazdağı Milli Parkı Şefliği ekiplerine teslim edildi.

Yaban Hayatı Koruma Veteriner Hekimi Ertan Şenol tarafından sağlık kontrolleri ve bakımları tamamlanan karaca yavruları, doğal yaşama uyum sağlamaları amacıyla uygun bir ortamda kontrol altında tutuluyor.

Keçi sütü ve çeşitli otlarla beslenen karacalar, tamamen doğal ortamda hayatlarını idame ettirecek duruma geldiklerinde Kazdağı Milli Parkı sınırlarındaki yaşam alanlarına bırakılacak.

Doğa Koruma Milli Parklar Balıkesir İl Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, doğada görülen karaca yavrularına dokunulmaması, sahiplenilmemesi ve müdahalede bulunulmaması uyarısında bulunuldu.

BALIKESİR - Kazdağları'nda yaralı halde bulunan karaca yavruları tedavi edildi
BALIKESİR - Kazdağları'nda yaralı halde bulunan karaca yavruları tedavi edildi
BALIKESİR - Kazdağları'nda yaralı halde bulunan karaca yavruları tedavi edildi
BALIKESİR - Kazdağları'nda yaralı halde bulunan karaca yavruları tedavi edildi

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Kaynak: AA

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