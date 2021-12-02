KAZDAĞLARI'NDAKİ KANLICA MANTARI KÖYLÜYE EK GELİR OLDU - Son Dakika

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ÇANAKKALE'de Kazdağları eteklerindeki köylerde yaşayan vatandaşlar, son yağmurların ardından bollaşan kanlıca mantarlarını toplayarak ek gelir elde ediyor. Kazdağları zirvesine kadar çıkan köylüler, gün boyu ormanı karış karış gezerek çam pürçeklerinin altından kanlıca mantarlarını topluyor. Kanlıca mantarının kilosu toptan 15 liraya, pazarda ise 25 liraya satıyor.

Bayramiç ilçesinde Alakeçi başta olmak üzere, civarındaki köylerde yöre halkının 'çam melkesi' olarak da bildiği kanlıca mantarı 10 gün öncesine kadar çok nadir bulunabiliyordu. Son yağmurların ardından köylülerin beklediği kanlıca mantarları bollaştı. Genellikle çam ağaçlarından yere düşen çam pürçeklerinin altında çıkan kanlıca mantarlarını bulabilmek büyük dikkat istiyor. Köylüler ormanı karış karış gezip ellerindeki sopalarla çam pürçekleri altındaki kanlıca mantarlarını buluyor.

Kanlıca mantarı, araçlarıyla köy meydanlarına gelen toptancılar tarafından 15 lira fiyatla alınırken, köylüler topladıkları mantarları ilçe pazarında kilosu 25 liradan satıyor. Alakeçi köyünde yaklaşık 40 hane, bugünlerde kanlıca mantarı toplayarak ek gelir elde ediyor. Bir karı koca günde 20 kilograma kadar kanlıca mantarı topluyor ve sattığı ürün sayesinde 300 lira kazanç elde ediyor.

Alakeçi köyünde yaşayan Cemal Çetinkaya (53), kanlıca mantarlarını toplamak için Kazdağları'nın zirvelerine kadar çıktıklarını belirterek, Bu mantarlar bizim köyün geçim kaynağı diye konuştu.