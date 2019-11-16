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Son Dakika Güncel Kazım Kurt: 'Birlikte karar alacağız, birlikte yöneteceğiz' - Son Dakika

Kazım Kurt: "Birlikte karar alacağız, birlikte yöneteceğiz"

6 saat önce

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Büyükdere Mahalle Muhtarı Ali Yeşildal'ı ziyaret etti.

Kazım Kurt:

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Büyükdere Mahalle Muhtarı Ali Yeşildal'ı ziyaret etti.


Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Odunpazarı Bölgesi'nde bulunan mahalle muhtarlarını ziyaret etmeye devam ediyor. Daha önce çeşitli zamanlarda 75. Yıl, Gündoğdu, Emek, Erenköy, Arifiye, Deliklitaş, İstiklal, Kırmızıtoprak, Gökmeydan, Yenidoğan ve Yıldıztepe Mahalle Muhtarlarını ziyaret eden Başkan Kurt, son olarak yeni seçilen Büyükdere Mahalle Muhtarı Ali Yeşildal'ı ziyaret etti. Yeşildal'ı tebrik eden Başkan Kurt, çalışmalarında başarılar diledi. Mahalleliler ile belediye arasında gerekli iletişimin muhtarlar tarafından sağlandığını söyleyen Başkan Kurt, bu nedenle muhtarların yaptıkları görevin son derece kıymetli olduğunu dile getirdi. Başkan Kurt, "Yoksulu, işsizi, kadını, genci, yaşlısı kısacası tüm mahalleli, yaşadıkları her türlü sorun için öncelikle muhtarlarımızın kapısını çalıyor. Bu sorunların çözümü aşamasında yaşadığınız sorunların da farkındayız. Yaptığınız görev son derece kıymetli. Odunpazarı Belediyesi olarak sizlerin bizzat yanında olacağız. Muhtarlarımız, Odunpazarı Belediyesinin mahalledeki temsilcisi. Bir mahallede ne yapıyorsak, muhtarlarla birlikte yapacağız. Birlikte karar alacağız, birlikte yöneteceğiz" dedi.


Başkan Kurt'un ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Mahalle Muhtarı Ali Yeşildal, Odunpazarı Belediyesi ile birlikte mahallelerde başarılı işler yapacaklarını belirtti. - ESKİŞEHİR

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 12:21 Kaynak: İHA
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