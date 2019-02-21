Son Dakika Haberleri: Kazım Kurt: "İşçi, Emekçi Kardeşlerimin Yanındayım"

Kazım Kurt: "İşçi, Emekçi Kardeşlerimin Yanındayım"

37 dakika önce

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Türk İş'e bağlı TEK GIDA İŞ Sendikası Genel Başkanı Mustafa Türkel ile bir araya geldi.

Kazım Kurt:

Başkan Kurt'un makamında gerçekleşen ziyarette TEK GIDA İŞ Sendikası Genel Başkanı Mustafa Türkel'in yanı sıra TEK GIDA İŞ Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Tarık Hastürk, TEK GIDA İŞ Sendikası Eskişehir 2 Nolu Şube Başkanı Erdoğan Yörüksoy ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Başkan Kurt'un her zaman işçi ve emekçinin yanında olduğunu söyleyen Genel Başkan Türkel, Kazım Kurt'a işçilere ve sendikal faaliyetlere verdiği destekten dolayı teşekkür etti. Sendika çalışmaları hakkında Başkan Kurt'a bilgi veren Türkel, işçi haklarının daimi savunucusu olmaya devam edeceklerini ve işçilerin yararına olacak tüm çalışmaları gerçekleştireceklerini ifade etti.

"TAŞERON İŞÇİLERİN SENDİKALAŞTIĞI İLK BELEDİYEYİZ"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kurt, Odunpazarı Belediyesi olarak işçilerin sendikal örgütlenmesi önündeki engelleri kaldırdıklarını söyledi. Odunpazarı'nda sendikasız işçi kalmadığına dikkat çeken Başkan Kurt, "Bizim için emek, en yüce değer. Biz, taşeron işçilerin sendikalaştığı ilk belediyeyiz. Ben avukatlık yaptığım yılarda işçilerin haklarını savundum, sendikalarda avukatlık yaptım. Şimdi de işçilerin halklarını savunmaya devam

ediyorum, gelecekte de devam edeceğim. Her zaman işçi ve emekçi kardeşlerimin yanında olacağım" dedi. Nazik ziyareti için Türkel'e teşekkür eden Başkan Kurt, çalışmalarında başarılar diledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 01:40 Kaynak: Bültenler

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'nin Ankara Adayı Mansur Yavaş, Cemevi ve HDP İddialarına Yanıt Verdi: İşçileri Korkutmak İçin Yapıyorlar Vatandaşın İhbarı ile Yabancı Tabelalar Tek Tek Söküldü

Bir Sene Öncesine Kadar Ev Hanımıydı, Kurduğu Fabrika ile Şimdi 7 Ülkeye İhracat Yapıyor Gözü Dönmüş Gençler, Yaşlı Adamı Tekme Tokat Dövdü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.2.2019 14:17:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kazım Kurt: "İşçi, Emekçi Kardeşlerimin Yanındayım"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]