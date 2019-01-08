Son Dakika Haberleri: Kazım Türkmen, Ditib Genel Başkanı Seçildi

Kazım Türkmen, Ditib Genel Başkanı Seçildi

2 saat önce

ALMANYA'nın Köln kentindeki Genel Kurulda, DİTİB Yönetim Kurulu üyeliklerine de Ahmet Dilek, Abdurrahman Atasoy, İrfan Saral, Emine Seçmez, Erdinç Altuntaş, Sümeyye Öztürk Mutlu seçildi.

Kazım Türkmen, Ditib Genel Başkanı Seçildi, System.String[]
ALMANYA'nın Köln kentindeki Genel Kurulda, DİTİB Yönetim Kurulu üyeliklerine de Ahmet Dilek, Abdurrahman Atasoy, İrfan Saral, Emine Seçmez, Erdinç Altuntaş, Sümeyye Öztürk Mutlu seçildi. Görev dağılımına göre, Başkan Yardımcısı Ahmet Dilek, Genel Sekreter Abdurrahman Atasoy oldu.

Avrupa'da yaklaşık 900 cami derneğinin bağlı olduğu DİTİB tarafından yapılan yazılı açıklamada, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Alman toplumu ile uzlaşı içinde çalışılacağı belirtildi. DİTİB'in bu zamana kadar örnek çalışmalar sergilediği vurgulanarak, yeni dönemde bu çalışmaların yapılan reformlarla daha da geliştirilerek devam edeceği kaydedildi.

Bazı çevreler tarafından DİTİB'in özellikle son yıllarda asılsız suçlamaların hedefinde olduğu aktarılan açıklamada, bu asılsız suçlamaların sadece DİTİB'de değil Avrupa'da yaşayan Müslümanlarda da ciddi bir dışlanma duygusu oluşturduğu vurgulandı. DİTİB'in sadece dini çalışma yapan bir kurum olmadığı belirtilen açıklamada, birliğin, gençler, kadınlar ve mülteciler konularında önemli çalışmalar gerçekleştirdiği, Almanya'da yaşayan Müslümanların ülkeye entegrasyonu konusunda önemli rol üstlendiği belirtildi.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:40 

Köln, Almanya, Ahmet Dilek, Güncel
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