Son Dakika Haberleri: Kazımiye Mahallesi'nden hizmet teşekkürü
Son Dakika Güncel Kazımiye Mahallesi'nden hizmet teşekkürü - Son Dakika

Kazımiye Mahallesi'nden hizmet teşekkürü

6 saat önce

Kazımiye Mahalle Muhtarı Yaşar Devrin ve Metin Koç isimli vatandaş, mahallelerine yapılan yatırımlar ve hizmetler nedeniyle Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu'na teşekkür etti.

Kazımiye Mahallesi'nden hizmet teşekkürü, System.String[]

Kazımiye Mahalle Muhtarı Yaşar Devrin ve Metin Koç isimli vatandaş, mahallelerine yapılan yatırımlar ve hizmetler nedeniyle Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu'na teşekkür etti.


Hendek Belediyesi Plan Proje Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından, Kazımiye Mahallesinde 2 ayrı sokakta kilitli parke ve yağmur suyu kanal geçiş çalışmaları tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu. Bu çalışmaların ardından Fen İşleri Müdürlüğü tarafından 300 metre uzunluğunda 5 metre genişliğinde Kazımiye merkez mahalle içi yolda sıcak asfalt serimi yapılırken, çalışmalar mahalle halkının yüzünü güldürdü.


Mahalle halkı adına konuşan Kazımiye Mahalle Muhtarı Yaşar Devrin, "Mahallemizin bu çalışmalara çok ihtiyacı vardı. Burada yapılan asfalt, kilitli parke ve yağmur suyu çalışmalarıyla sorunlarımız çözüme kavuştu. Mahallemizde ve Hendek'imizde bu çalışmaların hızla devam edeceğini çok iyi biliyoruz. Kazımiye'ye yapılan hizmetler nedeniyle Başkanımız Turgut Babaoğlu'na ve ekibine çok teşekkür ederim. Allah hepsinden razı olsun" dedi.


Metin Koç isimli vatandaş ise, "Merkez mahalle içi yolumuz 18 yıldır asfalt yüzü görmedi. Yıllardır bu yolumuz asfalt görsün diye bekledik. Başkanımız Turgut Babaoğlu sayesinde asfalt yapıldı. Allah ondan ve ekibinden razı olsun. Sorunlar bir bir çözülüyor. Bizim taleplerimizi dikkate aldı, mağduriyetimize çözüm buldu. Babaoğlu başta olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Hendek'te çok güzel işler olacak" diye konuştu. - SAKARYA

Hendek Belediyesi, Turgut Babaoğlu, Hendek, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 02:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



E- 5 Karayolunda dehşete düşüren görüntü! Yolun ortasında ceset bulundu
Arda Turan'ı otel vatandaşı mağdur etti Mobil tandır, Batman tanıtım fuarına damga vurdu Durakta fenalaşarak düşen kişiye metrobüs çarptı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2019 21:09:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kazımiye Mahallesi'nden hizmet teşekkürü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]