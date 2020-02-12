KBÜ'de "Dilsiz" filminin gösterimi ve söyleşisi yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel KBÜ'de 'Dilsiz' filminin gösterimi ve söyleşisi yapıldı - Son Dakika

KBÜ'de "Dilsiz" filminin gösterimi ve söyleşisi yapıldı

6 saat önce

Yönetmen Murat Pay'ın usta bir hattat ile genç bir ressamın yollarının kesişmesini konu alan "Dilsiz" filmi, Karabük Üniversitesinde sinemaseverlerle buluştu.

KBÜ'de

Yönetmen Murat Pay'ın usta bir hattat ile genç bir ressamın yollarının kesişmesini konu alan "Dilsiz" filmi, Karabük Üniversitesinde sinemaseverlerle buluştu.

Hüsn-ü hat sanatını usta-çırak ilişkisi üzerinden anlatan ve başrollerini Vildan Atasever, Ozan Çelik ve Mim Kemal Öke'nin paylaştığı "Dilsiz" filminin gösterimi, Prof. Dr. Sadettin Ökten Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Gösterimin ardından film ekibiyle söyleşi yapıldı.


Programa, rektör Prof. Dr. Refik Polat, rektör yardımcıları, dekanlar, akademik-idari personel ile öğrenciler katıldı.

Vildan Atasever, Mim Kemal Öke, Yönetmen, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 01:06 Kaynak: AA
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