Yönetmen Murat Pay'ın usta bir hattat ile genç bir ressamın yollarının kesişmesini konu alan "Dilsiz" filmi, Karabük Üniversitesinde sinemaseverlerle buluştu.

Hüsn-ü hat sanatını usta-çırak ilişkisi üzerinden anlatan ve başrollerini Vildan Atasever, Ozan Çelik ve Mim Kemal Öke'nin paylaştığı "Dilsiz" filminin gösterimi, Prof. Dr. Sadettin Ökten Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Gösterimin ardından film ekibiyle söyleşi yapıldı.



Programa, rektör Prof. Dr. Refik Polat, rektör yardımcıları, dekanlar, akademik-idari personel ile öğrenciler katıldı.