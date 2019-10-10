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KBÜ'den kısa kısa

17 dakika önce

Karabük Üniversitesi (KBÜ), "Türk Sanayicileri ve İş adamları Derneğince (TÜSİAD) düzenlenen "Bu Gençlikte İş Var!" yarışmasında kazandığı "TÜSİAD Girişimcilik Bayrağı"nı kampüsüne taşıdı.

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Karabük Üniversitesi (KBÜ), "Türk Sanayicileri ve İş adamları Derneğince (TÜSİAD) düzenlenen "Bu Gençlikte İş Var!" yarışmasında kazandığı "TÜSİAD Girişimcilik Bayrağı"nı kampüsüne taşıdı.

KBÜ Hamit Çepni Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikle, TÜSİAD Girişimcilik Kampı'na en fazla öğrenci gönderen KBÜ, girişimcilik bayrağının sahibi oldu.

KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, TÜSİAD üyeleri, akademisyenler, girişimcilik aktörleri ve öğrencilerin katıldığı etkinlik, "TÜSİAD Bu Gençlikte İş Var!" programında başarılı olan öğrencilerine verilen sertifika töreni ile son buldu.

KBÜ ile Çad N'Djamena Üniversitesi arasında iş birliği

KBÜ ile Çad'da bulunan N'Djamena Üniversitesi arasında eğitimde iş birliği protokolü imzalandı.

Rektörlük protokol salonunda gerçekleşen iş birliği protokolüne, Rektör Prof. Dr. Refik Polat ile Çad Cumhuriyeti Yükseköğretim Bakanı ve N'Djamena Üniversitesi Rektörü Mahamat Barka imza attı.

Refik Polat, Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 07:06 Kaynak: AA
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