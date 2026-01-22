KBÜ'den Otonom Hava Sistemleri Projesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

KBÜ'den Otonom Hava Sistemleri Projesi

KBÜ\'den Otonom Hava Sistemleri Projesi
22.01.2026 11:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük Üniversitesi öğrencilerinin otonom hava sistemlerine yönelik tez projesi kabul edildi.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) öğrencilerinin otonom hava sistemlerine yönelik tez projesi, Savunma Sanayii Yapay Zeka Yetenek Kümelenmesi (SAYZEK) Akademik Tez Programı kapsamında kabul edildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, KBÜ Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü 4. sınıf öğrencileri Mustafa Kale ve Eren Altun'un, "Otonom Hava Sistemleri İçin Gelişmiş Görüntü İşleme Tabanlı Tehdit Algılama ve Kaçınma" başlıklı bitirme tez projesi hazırladı.

KBÜ Yazılım Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Caner Özcan danışmanlığında hazırlanan proje, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından yürütülen SAYZEK Akademik Tez Programı kapsamında 2025-2026 dönemi için kabul gördü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özcan, öğrencilerin programa kabul edilmesinin bölüm ve üniversite adına önemli kazanım olduğunu belirterek, "Biz bu proje kapsamında otonom sistemlerde yapay zeka destekli algılama ve karar verme mekanizmalarının geliştirilmesini hedeflemekteyiz. ASELSAN'dan bir mentorle birlikte hem akademik hem de sektör mentoruyla birlikte yürütülecek çalışma." ifadelerini kullandı.

Projede yer alan öğrencilerden Mustafa Kale, projelerinin otonom hava sistemleri için gelişmiş görüntü işleme tabanlı tespit, algılama ve kaçınma üzerine odaklandığını belirtti.

Eren Altun da veri toplama sürecinin çalışmanın en kritik aşamalarından biri olduğunu aktararak, bu nedenle "Gazebo" simülasyonu kullanarak sentetik veri ürettiklerini ifade etti.

Kaynak: AA

Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KBÜ'den Otonom Hava Sistemleri Projesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sanatçı Emrah Erdem Gedik şüpheli şekilde hayatını kaybetti Sanatçı Emrah Erdem Gedik şüpheli şekilde hayatını kaybetti
87 yaşındaki kadın devleti 15 milyon TL zarara uğrattı Yaptığı şeytanın aklına gelmez 87 yaşındaki kadın devleti 15 milyon TL zarara uğrattı! Yaptığı şeytanın aklına gelmez
Kartalkaya’da 8 yakınını kaybeden avukattan Turizm Bakanı Ersoy’a sert sözler Kartalkaya'da 8 yakınını kaybeden avukattan Turizm Bakanı Ersoy'a sert sözler
Tedesco’dan ülkenin konuştuğu görüntü hakkında ilk açıklama Tedesco'dan ülkenin konuştuğu görüntü hakkında ilk açıklama
Kar yağdı ama rahatlatmadı Uzman isimden İstanbul için korkutan tablo Kar yağdı ama rahatlatmadı! Uzman isimden İstanbul için korkutan tablo
Genç kızların erkek kavgası: 60’tan fazla tokat yedi Genç kızların erkek kavgası: 60'tan fazla tokat yedi

12:03
Özlem Zengin’in emekli maaşıyla ilgili sözleri gündem oldu
Özlem Zengin'in emekli maaşıyla ilgili sözleri gündem oldu
12:03
Rıdvan Dilmen Galatasaray için kötü haberi verdi: Şansı kalmadı
Rıdvan Dilmen Galatasaray için kötü haberi verdi: Şansı kalmadı
11:23
MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık kumar masasında
MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık kumar masasında
11:07
Bilal Erdoğan’a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz
Bilal Erdoğan'a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz?
10:27
Böyle bir şey ilk kez servis edildi: Kuzey Kore’den gelen görüntüye bakın
Böyle bir şey ilk kez servis edildi: Kuzey Kore'den gelen görüntüye bakın
10:26
Güvenlik kaynakları ilan etti: SDG hikayesi sona eriyor
Güvenlik kaynakları ilan etti: SDG hikayesi sona eriyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2026 12:17:07. #7.11#
SON DAKİKA: KBÜ'den Otonom Hava Sistemleri Projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.