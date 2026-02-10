TBMM Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyonda, Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) 2025 Yıllık Raporu sunuldu.

TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adana Milletvekili Sunay Karamık, toplantının başında yaptığı konuşmada, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenleri rahmetle andı.

Bu büyük felaketin milletin ortak hafızasında silinmez izler bıraktığını ifade eden Karamık, şunları kaydetti:

"O zor günlerde acıyı paylaşarak azaltan, umudu dayanışma ile büyüten birlik ve beraberlik ruhumuz bizlere yeniden hayata kalkma gücü vermiştir. Devlet ve millet el ele vererek yaralarımızı sarmaya, şehirlerimizi daha güvenli ve dirençli şekilde yeniden inşa etmeye kararlılıkla devam ediyoruz. Kaybettiğimiz canlarımızın emenetine sahip çıkmayı, onların hatırasını yaşatmayı en büyük sorumluluğumuz olarak da görüyoruz. Rabb'im hayatını kaybeden tüm kardeşlerimize rahmet eylesin. Ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin, bizlere bir daha böyle acılar yaşatmasın."

Toplantının gündeminde KDK'nin 2025 Yıllık Raporu olduğunu belirten Karamık, raporun önce alt komisyonda görüşüleceğini, ardından karma komisyonda nihai halini alarak TBMM Başkanlığına sunulacağını hatırlattı.

"2025 yılında dostane yollarla çözüme kavuşturulan dosya sayısı 2 bin 42'ye ulaşmıştır"

Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca, Komisyonda KDK'nin 2025 Yıllık Raporu hakkında milletvekillerini bilgilendirdi.

KDK'nin bir anayasal kurum olmanın ötesine geçerek bireyle idare arasındaki güveni tesis eden güçlü bir kurum haline geldiğini söyleyen Akarca, 2025'in KDK'ye duyulan güvenin somut göstergelerle pekiştiği bir yıl olduğunu dile getirdi.

Akarca, kuruma yapılan başvuruların bir önceki yıla göre yüzde 42,49 arttığının bilgisini verdi.

Önceki yıllardan devreden başvurularla birlikte incelenen toplam dosya sayısının 21 bin 837'ye ulaştığını ifade eden Akarca, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Aynı kararlılık ve titizlikle yıl boyunca 20 bin 473 başvurunun karara bağlanarak adalet arayışına güçlü bir karşılık verildiği ifade edilmelidir. Yıl boyunca sonuçlandırılan başvuruların yüzde 20,47'si yani 4 bin 191'i 'kabul edilebilir' nitelikte değerlendirilmiştir. 2025 yılında yapılan başvuruların yüzde 30,40'ı kamu personel rejimi alanında yapılmışken bunu yüzde 16,81 ile adalet, milli savunma ve güvenlik, yüzde 9,12 ile eğitim- öğretim, gençlik ve spor alanı takip etmiştir. Başvuruların idare bazında değerlendirilmesi sonucunda en fazla başvurunun yüzde 13,4'lük oranla Adalet Bakanlığına yönelik olduğu tespit edilmiştir. Burada ağırlıklı olarak cezaevleri nakilleriyle ilgili talepler var.

İkinci sırada yüzde 12,7'lik oranla Sağlık Bakanlığı gelmektedir. Kamu Denetçiliği Kurumu, birçok başvuruda tavsiye kararına gerek kalmaksızın çözüm üretmektedir. İdare ile vatandaş arasında kurduğu yapıcı diyalog sayesinde adalete hızlı ve etkili erişim mümkün olmuştur. Bu yaklaşımın somut bir göstergesi olarak 2025 yılında dostane yollarla çözüme kavuşturulan dosya sayısı 2 bin 42'ye ulaşmıştır. Bu başvuruların 1086'sı dostane çözüm kararıyla, 956'sı gönderme kararı sonrası gerçekleştirilmiştir."

Kurum tarafından "901 tavsiye kararı" ile "313 kısmen tavsiye ret kararı"nın idarelere ulaştırıldığını belirten Akarca, "Dostane çözüm kararı, tavsiye kararı ile kısmen tavsiye kısmen ret kararı toplamı, kabul edilebilir başvurular hakkında verilen kararların yüzde 77,69'unu oluşturmaktadır. Bu oran, başvuruların büyük bir kısmı için kurumumuzun ya doğrudan çözüm ürettiğini ya da çözüm yönünde güçlü bir irade ortaya koyduğunu ifade etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Akarca, sunumunun ardından milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtladı.

Daha sonra Komisyonda, KDK'nin 2025 yılı raporunun ayrıntılı olarak ele alınması için alt komisyon kuruldu.

Alt komisyona çalışmalarında başarılar dileyen Sunay Karamık, "Alt komisyonun, önceki yıllarda olduğu gibi tavsiye kararlarına uyum oranı düşük olan kurumları çağırarak kararlara uymama nedenlerini değerlendirmesini önemsiyoruz. Ayrıca tavsiye kararlarına yüksek oranda uyum gösteren kurumların ödüllendirilmesi uygulamasının devam ettirilmesi kararının benimsenmesini de önemli bir unsur olarak görüyoruz." dedi.