KDK'dan kamu görevlilerine 'güler yüz' denetimi

KAMU Denetçiliği Kurumu (KDK-Ombudsman), kamu hizmetlerinde kaliteyi artırmak için bütün kamu kurumlarında uygulanması gereken 17 maddelik 'İyi Yönetim İlkeleri'ni belirledi. Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, bu ilkelerin kamu görevlileri tarafından uygulanıp uygulanmadığını, vatandaşın şikayeti üzerine takip edeceklerini, kamu görevlisinin güler yüzle hizmet edip etmediğini takip edeceklerini söyledi.

Kamu görevlilerinin uyması gereken 17 iyi yönetim ilkesi, 'kanunlara uygunluk, eşitlik ve ayrımcılığın önlenmesi, ölçülülük, yetkinin kötüye kullanılmaması, tarafsızlık, dürüstlük, nezaket, şeffaflık, hesap verebilirlik, kazanılmış hakların korunması ve haklı beklentiye uygunluk, dinlenilme ve savunma hakkı, bilgi edinme hakkı, makul sürede karar verme, kararların gerekçeli olması, karara karşı başvuru yollarının gösterilmesi, kararın geciktirilmeksizin bildirilmesi, kişisel verilerin korunması' olarak belirlendi. İyi Yönetim İlkeleri ile birlikte, halkın kamu hizmetlerinden hızlı ve sorunsuz yararlanması, bürokrasinin azaltılması, hizmetlerde katılımın ve kalitenin artırılması ve sunulan hizmetlerde bir aksama olması durumunda etkin hak arama yollarının kullanılması amaçlanıyor. KDK, 'İyi Yönetim İlkeleri'ni bir rehber kitap haline getirerek, bütün kamu kurumlarına dağıtacak ve bu ilkelerin uygulanıp, uygulanmadığını denetleyecek.

'DENETİMİNİ BİZ YAPIYORUZ'

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, DHA 'ya yaptığı açıklamada, bu ilkelerin kamu görevlileri tarafından uygulanıp uygulanmadığını vatandaşın şikayeti üzerine takip edeceklerini dile getirdi. Malkoç, vatandaşlardan herhangi bir kamu kurumuna gittiklerinde bu ilkelere uyulmadığını gördüklerinde KDK'ya şikayette bulunmalarını isteyen Malkoç, kamu görevlisinin asık suratlı ve kaba davranışlı olması halinde bile harekete geçeceklerini belirtti. Malkoç "Bir insan kamu görevinde bulunuyorsa, o maaş fakir fukara vatandaşın vergisinden toplanan parayla ona veriliyor. Sen orada görevliysen, sorumluysan, gelen vatandaşı güler yüzle karşılayacaksın, işini yapacaksın, işi veya talebi hukuka uygun değilse yine tebessüm ederek, 'hukuka uygun değil, yapamıyorum' diyeceksin, bunu temin edeceğiz. Zaten görevleri bu, vatandaşa hizmet vermek ve her makam, her makamda oturan kişi orada emanetçidir, bütün makamların sahibi millettir. Dolayısıyla millete hizmet verirken hiçbir kamu görevlisinin bağırmaya, kızmaya, suratını asmaya hakkı yoktur. İşte bunun denetimini de biz yapıyoruz" diye konuştu.

BELEDİYE BAŞKANLARINA 'VAAT DENETİMİ'

Malkoç, 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde adayların açıkladığı vaatleri belediye başkanı seçildikten sonra yerine getirip, getirmediğini takip etmeye çağıran Şeref Malkoç, vaadini yerine getirmeyen başkanların şikayet edilmesi halinde KDK'nın denetim yapacağı sözünü verdi. Malkoç, "İlçenizde veya ilinizde belediye başkanlarının vaatlerini alın. Yerine getirmediği konuları tekrar yazın onlara, yapmazsa bize gelin. Biz böylece yerel demokrasinin ve demokrasinin işlemesine katkıda bulunalım, halkın sorunlarını çözelim, KDK böyle güzel bir kurum. Yapacağımız şey şu; Belediyenin yetkilileriyle görüşüp, 'bu konuda vaatleriniz var, sözünüz var, niye yerine getirmiyorsunuz veya ne zaman yerine getireceksiniz?' diye bir bakıma onlardan taahhüt almak, bunu da kamuoyuna ve vatandaşa duyurmak. Yapmazsa 'niye yapmıyorsunuz?' diye ona tavsiye kararı vermek" dedi.

Malkoç, KDK kararlarına uymayan belediyeler ile ilgili TBMM'ye müracaatta bulunduklarını, Dilekçe ve İnsan Hakları Karma Komisyonu'nun bu belediye başkanlarını Meclis'e davet ettiğini de sözlerine ekledi.