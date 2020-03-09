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KDK'dan "Sığınmacılara İnsanlık Dışı Müdahale Raporu"
6 saat önce
Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) tarafından, Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan sığınmacıların Yunanistan sınır kapısında maruz kaldığı müdahaleleri içeren "Sığınmacılara İnsanlık Dışı Müdahale Raporu" ile ilgili basın toplantısı düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 01:51 Kaynak: AA
Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) tarafından, Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan sığınmacıların Yunanistan sınır kapısında maruz kaldığı müdahaleleri içeren "Sığınmacılara İnsanlık Dışı Müdahale Raporu" ile ilgili basın toplantısı düzenledi.
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