KDK'dan "Sığınmacılara İnsanlık Dışı Müdahale Raporu" - Son Dakika
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KDK'dan "Sığınmacılara İnsanlık Dışı Müdahale Raporu"

6 saat önce

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) tarafından, Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan sığınmacıların Yunanistan sınır kapısında maruz kaldığı müdahaleleri içeren "Sığınmacılara İnsanlık Dışı Müdahale Raporu" ile ilgili basın toplantısı düzenledi.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) tarafından, Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan sığınmacıların Yunanistan sınır kapısında maruz kaldığı müdahaleleri içeren "Sığınmacılara İnsanlık Dışı Müdahale Raporu" ile ilgili basın toplantısı düzenledi.

KDK'dan Sığınmacılara İnsanlık Dışı Müdahale Raporu

Şeref Malkoç, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 01:51 Kaynak: AA
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