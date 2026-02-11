KDK'dan Üniversiteye Not Değerlendirmesi Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

KDK'dan Üniversiteye Not Değerlendirmesi Açıklaması

11.02.2026 11:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KDK, pahalı ders materyali zorunluluğunu hukuka aykırı buldu, nota etki etmemesi tavsiyesinde bulundu.

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), bir üniversitenin yüksek fiyatlı ders materyalinin satın alınmasını zorunlu tutarak, bunu dönem sonu notuna etki edecek şekilde şart koşmasını hukuka ve hakkaniyete aykırı buldu. KDK, söz konusu uygulamanın nota etki etmemesi yönünde üniversiteye tavsiye kararı verdi.

Kurumun kararına göre, bir yükseköğretim kurumu, öğrencilere, 16 bin lira tutarındaki ders materyalini almalarını zorunlu tutarak, modülden çevrim içi yapılacak uygulamaların dönem sonu notuna yüzde 10 etki edeceğini bildirdi.

Üniversitenin tutumunun maddi durumu kısıtlı öğrenciler için mağduriyet oluşturduğunu, materyali alamayan öğrencilerin notunun otomatik olarak 90 puan üzerinden değerlendirmeye tabi tutulacağını belirten bir öğrenci, uygulamanın fırsat eşitliğine uygun olmadığı gerekçesiyle KDK'ye başvurdu.

Öğrenci, başvurusunda, materyali satın alma zorunluluğunun kaldırılması, kitaptan yapılan sınavın tüm öğrencilere eşit ve ücretsiz şekilde sunulması, ders materyallerinin üniversitenin yetkili birimleri tarafından erişilebilir biçimde sunulmasını talep etti.

Başvuruyu inceleyen KDK, "satın alma zorunluluğu aramaksızın ders materyali uygulamalarının not verme bileşenlerinden biri olarak değerlendirmemesi" yönünde üniversiteye tavsiyede bulundu.

Kararın gerekçesinden

KDK'nin kararında, üniversitelerin bilimsel özerkliği ve eğitim politikalarını belirleme serbestisinin bulunduğu, bu kapsamda eğitim sürecinde bazı kitapları, materyalleri kullanmasının olağan olduğu hatırlatıldı.

Başvuruya konu çevrim içi uygulamalar barındıran ders materyalinin, öğrencilerin başarısında tek başına belirleyici nitelik taşımasa da notlarının belirlenmesinde etkili tutulduğuna işaret edilen kararda, "Uyuşmazlık konusu ders materyallerinin fiyatlarının öğrenci için yüksek mahiyette olduğu belirlenmiştir." tespitine yer verildi.

Ders materyali fiyatının "kitapları alabilen ve alamayan öğrenciler arasında değerlendirme/not verme farklılığına sebebiyet verdiği" kaydedilen kararda, bunun fırsat eşitsizliğine neden olduğunun altı çizildi.

Mevcut uygulamanın, "eğitim hakkının gerekli kaynaklara erişim sağlayabilme" yönünü ihlal ettiği belirtilen kararda, "Kamu Denetçiliği Kurumu, söz konusu ders materyallerinde yer alan uygulamaların notlandırma bileşenlerinden biri olarak değerlendirilmesi işlemini hukuka ve hakkaniyete uygun bulmamıştır." ifadeleri yer aldı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KDK'dan Üniversiteye Not Değerlendirmesi Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ordu’da kıyıda, insansız hava aracı parçası bulundu Ordu'da kıyıda, insansız hava aracı parçası bulundu
Maç başına kulübün kasasından 25 bin euro çıkarıyor İşte nedeni Maç başına kulübün kasasından 25 bin euro çıkarıyor! İşte nedeni
Bomba iddia Kamera önüne geçip söyledikleri Trump’ın uykularını kaçıracak Bomba iddia! Kamera önüne geçip söyledikleri Trump'ın uykularını kaçıracak
Bomba iddia Messi dünya devine başkan olacak Bomba iddia! Messi dünya devine başkan olacak
24 yaşındaki hamile kadını önce darbetti sonra silahla vurarak öldürdü 24 yaşındaki hamile kadını önce darbetti sonra silahla vurarak öldürdü
Oğlunun ölümünün ardından gelinden şok plan Yaşlı adam duyunca felç geçirdi Oğlunun ölümünün ardından gelinden şok plan! Yaşlı adam duyunca felç geçirdi

10:29
Özgür Özel’den Akın Gürlek’in Adalet Bakanı olarak atanmasına ilk yorum
Özgür Özel'den Akın Gürlek'in Adalet Bakanı olarak atanmasına ilk yorum
10:26
Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan hayatını kaybetti
Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan hayatını kaybetti
10:24
Tacizden tutuklanan belediye başkanının başını yakan mesajlar
Tacizden tutuklanan belediye başkanının başını yakan mesajlar
10:09
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin sokak köpekleri konusunda tavrı net
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin sokak köpekleri konusunda tavrı net
10:03
Epstein dosyasında sansürlenen “zengin ve güçlü“ 6 kişi deşifre oldu
Epstein dosyasında sansürlenen "zengin ve güçlü" 6 kişi deşifre oldu
09:31
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’den ilk açıklama: Sorumluluğu ağır bir görev üstlendim
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den ilk açıklama: Sorumluluğu ağır bir görev üstlendim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2026 11:25:24. #.0.4#
SON DAKİKA: KDK'dan Üniversiteye Not Değerlendirmesi Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.