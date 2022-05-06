Kdz. Ereğli'de 92 kök Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika
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Kdz. Ereğli'de 92 kök Hint keneviri ele geçirildi

06.05.2022 19:03
Kdz. Ereğli'de 92 kök Hint keneviri ele geçirildi

Zonguldak'ın Kdz. Ereğli ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 92 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Zonguldak'ın Kdz. Ereğli ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 92 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kdz. Ereğli ilçesinde 4 kişinin ikametlerine operasyon düzenlendi. Operasyonda şüphelilerin ev ve bahçelerinde yapılan aramada 92 kök Hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - ZONGULDAK

Kdz. Ereğli'de 92 kök Hint keneviri ele geçirildi
Kdz. Ereğli'de 92 kök Hint keneviri ele geçirildi
Kdz. Ereğli'de 92 kök Hint keneviri ele geçirildi

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Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu

Hint Keneviri, Zonguldak, Jandarma, Ereğli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kdz. Ereğli'de 92 kök Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika


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