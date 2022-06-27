Ereğli'de tedbir amaçlı 24 ev tahliye edildi - Son Dakika
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Ereğli'de tedbir amaçlı 24 ev tahliye edildi

27.06.2022 22:22

Ereğli'de tedbir amaçlı 24 ev tahliye edildi Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde sel tehlikesine karşı tedbir amaçlı iki köyde toplam 24 ev tahliye edildi.

Ereğli'de tedbir amaçlı 24 ev tahliye edildi

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde sel tehlikesine karşı tedbir amaçlı iki köyde toplam 24 ev tahliye edildi.

Kdz. Ereğli ilçesinde iki gündür devam eden sağanak derelerde suların yükselmesine neden oldu. İlçede sel nedeniyle herhangi bir zarar yaşanmazken, Kdz. Ereğli Kaymakamlığı sel tehlikesine karşı tedbir amaçlı Güneşli ve Çaylıoğlu köylerinde toplam 24 evdeki 53 vatandaşı evlerinden tahliye etti. Evlerinden tahliye edilen vatandaşlar sel tehlikesi geçene kadar yakınlarının yanına yerleştirildi.

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt, sel tehlikesi yaşanan Çaylıoğlu ve Hasbeyler köylerinde incelemelerde bulunarak il genel meclisi üyeleri ve muhtarlardan bilgi aldı. Bozkurt, devletin tüm kurumlarının ilçenin her noktasında canla başla çalışarak gerekli tedbirlerin alındığını söyledi. Bozkurt, "İki gündür bölgemizde yağmur devam ediyor. Valilik, kaymakamlık, belediyeler ve diğer kurumlar gerekli önlemleri alıp uyarılar yapıyor. Bizde bölgelerimizi geziyoruz. Şu ana kadar can yada mal kaybı yaşanmadı. İnşallahta olmaz. Vatandaşlarımız, kaymakamlığımız ve belediyeler tarafından uyarılıyor. Bölgelerimizde öncelikli yapılması gerekenler varsa bilgileri alıp ilgili kurumlarımızla değerlendirmeler yapıyoruz. Can ve mal kaybı olmaması için devletimizin tüm birimleri ayakta. İnşallah hiçbir olumsuzluk yaşanmadan bu olay kapanacaktır. Özellikle sel baskınından etkilenebilecek dere yataklarına yakın yerleşim yerleriyle alakalı kaymakamlığımız, belediye, jandarma ve emniyetimiz gerekli uyarıları yaparak evlerin tahliyesi noktasında hassas davranıyorlar. Şu anda Çaylıoğlu'ndayız. Burada da dere yatağına yakın noktalardaki evler boşaltıldı. Biz de vatandaşlarımızı uyarıyoruz, tüm uyarılara ve alınan tedbirlere rağmen sakın evlerine girmesinler. İnşallah bu sel olayını en az zararla atlatacağımızı düşünüyorum" dedi.

Çaylıoğlu köyünün ardından Hasbeyler köyüne geçen Başkan Bozkurt ve beraberindekiler, köy muhtarı Hasan Duman'dan gelişmeler hakkında bilgi aldı. Bozkurt, buradaki incelemesinin ardından Düzpelit köyüne geçti. İlçede sağanak ile birlikte sel tehlikesi halen devam ediyor.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ereğli'de tedbir amaçlı 24 ev tahliye edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ereğli'de tedbir amaçlı 24 ev tahliye edildi - Son Dakika
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